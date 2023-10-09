إشادة عربية بتجربة الكويت في حماية المستهلك

مال وأعمال

قال مدير ادارة الجهاز الفني بقطاع الرقابة وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري ان تجربة الكويت في مجال حماية المستهلك حظيت باشادة عربية باعتبارها تجربة فريدة من نوعها، مؤكدا الحرص على نقل هذه التجربة للدول العربية.

وأكد خلال مشاركته في الاجتماع العربي الـ17 لفريق المختصين بحماية المستهلك حرص دولة الكويت على التعاون في هذا المجال مع الدول العربية.

وذكر الانصاري ان المشاركة في مثل هذه الاجتماعات توفر فرصة للاطلاع على تجارب الدول وتبادل الخبرات بما يحقق الهدف المرجو. وأضاف أن «الوفود العربية المشاركة في الاجتماع نقلت تجاربها في مجال حماية المستهلك فيما عرض الوفد الكويتي التجربة الكويتية حول نظام المراقبة الآلي للسلع الأساسية التى تهم المواطن بدولة الكويت». وأوضح الانصاري أنه «من خلال نظام المراقبة الآلي نتابع حركة أسعار المواد الغذائية الأساسية في 68 جمعية تعاونية وثمانية أسواق كبيرة أسبوعيا وشهريا وذلك عبر ادارة الجهاز الفني، مشددا على ان الاجراءات رادعة لكل من يتلاعب بالأسعار.

وأشار الى نظام المراقبة الآلي الذي يتابع حركة الأسعار بين الأسواق والقوائم المبلغ بها الى الوزارة، مبينا أنه في حال وجود اختلاف تبادر فرق التفتيش التابعة للوزارة في كتابة محضر مخالفة واحالة المخالف الى النيابة التجارية. وأكد الانصاري ان الكويت على استعداد لتقديم تجربتها الى الدول العربية للاستفادة منها في مجال حماية المستهلك خاصة ما يتعلق بتجربة المواسم ومنها الموسم المدرسي حيث تم أخذ تعهدات على أصحاب المكتبات بعدم رفع الاسعار واستغلال الظروف في المواسم.

