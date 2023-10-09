سعود عبدالعزيز الراشد.. رحلة عطاء

مال وأعمال

غيّب الموت سعود عبدالعزيز الراشد عن عمر يناهز 98 سنة عقب رحلة كبيرة مليئة بالعطاء،، فهو أحد أبرز رجالات الرعيل الأول ممن تركوا بصمة راسخة في مجتمع الاقتصاد والأعمال وكانت له اسهامات بارزة في شتى المجالات. ويعتبر فقيد الكويت المرحوم سعود عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد واحداً من مؤسسي النهضة الاقتصادية في الكويت، وكان له دور كبير في تنمية أعمال شركات عائلة الراشد المتفرعة في مجالات عدة، اذ حقق نجاحات كبيرة في كل المناصب والمواقع التي شغلها وتنقل بينها. وتميز الراشد بصدقه واستقامته وشفافيته في تعاملاته وعلاقاته التجارية، سواء في الكويت أو خارجها، وتمكّن من بناء شبكة علاقات واسعة من خلال عمله في العديد من المجالات التجارية والاقتصادية. وأدى فقيد الكويت طوال مسيرته الممتدة دوراً كبيراً في خدمة أسرته ومجتمعه ووطنه، وساهم في أعمال الخير ومساعدة المحتاجين بكل هدوء وتواضع خدمة للوطن وشعب الكويت. وتتقدم «النهار»، التي آلمها هذا المصاب تتقدم من أهل الفقيد بخالص التعازي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.