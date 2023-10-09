الجارالله تفقد جاهزية «ونتروندرلاند» لافتتاحه رسمياً في 15 الجاري

مال وأعمال

تفقد وزير المالية فهد الجارالله مشروع «ونتروندرلاند» للوقوف على جاهزيته والاستعداد لافتتاحه رسمياً في 15 أكتوبر الحالي، حيث يعد المشروع واجهة السياحة في الكويت.

وأوضح الوزير الجارالله في تصريح على هامش جولة قام بها، أن مشروع ونتروندرلاند حقق نجاحاً ملموساً في موسمه الأول، متوقعاً استمرارية نجاحه خلال موسمه الثاني، مشيراً إلى أن أهمية المشروع تكمن في أنه أحد أهم المشاريع التي نفذتها شركة المشروعات السياحية بنجاح وتم تنفيذه بكوادر وطنية، لافتاً أن شركة المشروعات السياحية حققت تقدماً ملموساً في مشروع ونتروندرلاند وكذلك مشروع البلاجات ومشروع جنوب السياحية، مشيراً إلى أن الكويت ستشهد افتتاح مشروعات ترفيهية متنوعة في محافظات الكويت خلال الفترة المقبلة.

