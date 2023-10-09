أوروبا.. يمكن «ترويض» التضخم

مال وأعمال

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ان سياسة البنك ستساعد في ترويض التضخم.

وأضافت في مقابلة «نريد خفض التضخم الى 2% وسننجح»، مشيرة الى أن دوامة التضخم «يجب تجنبها تماماً».

ورفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي تكاليف الاقتراض للمرة العاشرة على التوالي، ليصل سعر الفائدة على الودائع الى مستوى قياسي عند 4%. وأشار معظم صنّاع السياسة الى أن الحفاظ على هذا المستوى لبعض الوقت يجب أن يكون كافياً لاعادة التضخم الى الهدف، على الرغم من أن المسؤولين الأكثر تشدداً يشيرون الى احتمال رفع اضافي لمعدلات الفائدة.

وقالت لاغارد: «لقد وصلت أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي الى مستويات، اذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية؛ فسوف تساهم بطريقة حاسمة في الوصول بالتضخم الى هدفنا في أقرب وقت ممكن»، مكررة أحدث موقف لسياسة البنك النقدية.

وأثرت حملة رفع أسعار الفائدة التي يطبقها البنك المركزي، على الاقتصاد الذي سجّل نمواً ضعيفاً هذا العام، على الرغم من أن لاغارد أكدت أن هدفها لم يكن التسبب في ركود.

وقالت انها «غير متشائمة» بشأن آفاق النمو على المدى القصير، على الرغم من اعترافها بأن ألمانيا عامل يؤثر في التوقعات الأوروبية. وأضافت أن التضخم مستمر، لكنه يتباطأ، وأن النمو تراجع في الوقت نفسه. وبيّنت لاغارد: «لهذا السبب راجع صندوق النقد الدولي توقعاته بالخفض في العالم كله، باستثناء الولايات المتحدة».ومن المقرر أن ينشر صندوق النقد توقعات اقتصادية جديدة يوم الثلاثاء قبل اجتماعه السنوي.

