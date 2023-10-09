الطراح: بعض المتداولين لن ينسجموا مع «التقنية الحديثة»

مال وأعمال

قال رئيس جمعية المتداولين الكويتية محمد الطراح إن شريحة المستثمرين ولا سيما صغار المتداولين اعتادت على نمطية الاستعانة المباشرة بقراءة التحليلات المالية المتعلقة بالشركات المستهدفة للاستثمار بقراءة الميزانيات ومعرفة نسب دوران ربحية السهم خلال العام فضلا عن التوقعات قبل اتخاذ أي قرار استثماري بالدخول على أي سهم.

وأضاف الطراح أن بعض المتداولين قد لا ينسجمون مع استخدام هذه التقنية الحديثة على اعتبار أنهم يريدون التداول بقراراتهم الشخصية رغم أن المستقبل لثورة وسائل الاتصال والعمل والابتكار التي أفرزتها التكنولوجيا «ولكن سيبدو الأمر غريبا عليهم لفترة من الزمن».

وأشار إلى أنه مع مرور الوقت والاطمئنان للتقنيات الجديدة يمكن للمتداولين إنشاء مجموعة متنوعة من البيانات المالية المتعلقة بالشركات المدرجة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصوت والنصوص والنماذج الثلاثية الأبعاد على نحو يوضح الرؤية كاملة أمام المتداولين.

وأفاد أن الذكاء الاصطناعي يوضح أنماط التعلم من البيانات الموجودة واستخدام هذه المعرفة لتوليد مخرجات وتنبؤ مستقبلي لحركة بعض أسهم الشركات «كمحتوى واقعي ومعقد يحاكي الإبداع البشري مما يجعله أداة قيمة للقرار الاستثماري».

