البورصة خسرت 339 مليون دينار

مال وأعمال

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هوت البورصة بشكل حاد في اولى جلسات الاسبوع لتخسر القيمة السوقية مستوى 40 مليار دينار لتغلق عند 39.780 مليار دينار مقابل 40.119 مليار دينار لتتراجع القيمة السوقية للاسهم الى 339 مليون دينار وسط مبيعات مكثفة في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

واشار محللون الى ان هناك توقعات بدخول سيولة جديدة لاقتناص الفرص الموجودة عند أسعار متدنية بكثير من الأسهم الرئيسة.

وبلغت قيمة التداول في بورصة بتعاملات 29.23 مليون دينار، وزعت على 148.97 مليون سهم، بتنفيذ 9.09 آلاف صفقة.

وانخفض المؤشر العام 57?5 نقطة ليبلغ مستوى 6732?12 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?85 في المئة. وتم تداول 148?9 مليون سهم عبر 9099 صفقة نقدية بقيمة 29?2 مليون دينار (نحو 89 مليون دولار).

كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 88?5 نقطة ليبلغ مستوى 5584?89 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?5 في المئة من خلال تداول 90?2 مليون سهم عبر 4362 صفقة نقدية بقيمة 9?2 ملايين دينار (نحو 28 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 48?2 نقطة ليبلغ مستوى 7353?45 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?65 في المئة من خلال تداول 58?7 مليون سهم عبر 4737 صفقة بقيمة 19?9 مليون دينار (نحو 60?6 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 118 نقطة ليبلغ مستوى 5502?72 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2?10 في المئة من خلال تداول 60?9 مليون سهم عبر 2959 صفقة نقدية بقيمة 7?5 ملايين دينار (نحو 22?8 مليون دولار).

وأثر على الجلسة تراجع 10 قطاعات في مقدمتها تكنولوجيا بـ4.69%، بينما ارتفع قطاعا السلع الاستهلاكية بنحو 1.46%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

