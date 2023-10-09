الناجم: تطبيق نظام الوسيط العقاري الإلكتروني.. نقلة

مال وأعمال

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أكد وكـــيل وزارة التجارة والصنــاعة زياد الناجم أن تدشــين دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني إضـــــافة ضرورية مميزة ورائدة تحـــــمي حقوق المتعاملين والمستهلكين في السوق العقــــاري، حيث إن نظـــام الوسيط الإلكتروني هو نظام آلـــي تم بناؤه وفق أحدث البرمجيات بهدف تقديم خدمة متكاملة للمتعـــاملين في سوق العقار، ممـــا سيمكن المتداولين بالعـــقار مــــن التداول الكترونياً مـن خلال الربط بين خمس جهات حكومية.

وقال الناجم خلال المؤتمر الصحافي لتــدشين دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني إن الفكرة تقـــوم عـــلى توفير منـصة لخدمات الوساطة العقارية الكترونياً، وبناء قاعدة متكـــــاملة للعــقار والمتعاملين فيه، والاتجاه بشكل تدريجي نحو أتمتة عملية السمسرة والـــوساطة العقــارية بالقطـــاع العقــــاري لتسهيل وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة عبر الربط الآلي بتطبيق هويتي.

إلغاء التعامل الورقي

وبين الناجم أن النظام سيلغي التعامل الورقي ويحقق ربــطاً آلياً بين كل من الوسيط العقاري ووزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارة العدل، بلدية الكــويت وقوة الإطفاء العام والمستفيد البائع والشاري، كما يقدم النظام حماية لحــقوق المتعاملين مــن الوسطاء الوهميين أو غير المرخصــين ويـــعزز من حـــماية المستهلك من الغش ومن الزيادات الوهمية.

ويبقى نظام الجهـــات الحكومية ذات العلاقة على إطلاع فوري بكل ما هو حاصل في القطاع، مؤكدا أنه سيساهم في القضاء على البيعات الوهمية. ونوه الناجم أن المرحلة الأولى للمنصـــة تنطلــــق اليوم بعد أن تم الانتـــهاء من الاختبارات التجريبية وتتمــــركز على القسائم السكنية والأراضي السكنية كمــــرحلة أولى سيتبعها مراحل تطويرية عدة حتى يصل النظــــام ليشمل جميع القطاعات العــــــقارية الأخرى كالتجاري والاستثماري وستــــوفر المرحلة الأولى الاحصائيات الدقيقــــة لجميع المتعاملين والجمهور ويساعد في تكوين قـــــاعدة بيانات إلكترونية تساعد الجهات ذات العلاقة على التخطيط المستقبلي.

شكل احترافي

في الختام توجه زياد الناجم بالشكر والامتنان للهيئة العامة للمعلومات المدنية على جهودها الجبارة في ترجمة طموحات ومشروعات الوزارة التقنية الـــى الواقع بشكل احترافي متقن بفضل ما تتمتع به هيئة المعلومات المدنية من خبرات وكوادر مشهود لها وان مـــا نحن بصدده اليوم هو انجاز مشترك،كما لا يسعنا أن نشكر الهيئات والوزارات ذات العلاقة (هيئة المعلومات المدنية، بلدية الكويت، وزارة العدل، وقوة الإطفاء العام) عـلى تعاونها وتفاعلها في الربط الإلكتروني بين الجهات. كما توجه زياد الناجم بالشكر للاتحاد الكـويتي لوسطاء العقار على تعاونهم خلال الفترة الماضية ولملاحظاتهم القيمة، والشكـــر موصول كذلك إلى السادة اتحاد العقاريين وعضو الاتحاد أحمد اللهيب على مبادرتهم في هذا الجانب ومشاركتهم في الإعداد لهذا المشـروع.

دعم التحول الرقمي

أعرب مدير ادارة المعلومات المدنية منصور المذن عن سعادته بانطلاق نظام دفتر الوسيط العقاري الالكتروني في مرحلته الاولى والذي سيسهم في دعم محور التحول الرقمي في برنامج العمل الحكومي وينقل عملية تداول صفقات العقار نقلة نوعية.

واضاف المذن ان هذا النظام سيساعد وزارة التجارة على القيام بدورها في تعزيز متابعتها ومراقبتها لسوق العقار والمتعاملين فيه من خلال رصد حركة تداولات البيع والشراء، مما يعطي أمانا للمشتري والبائع وكذلك الوسيط العقاري ويمنع دخول الدخلاء غير المرخصين.

وزاد ان نظام الجديد سوف يمنع التداول العقاري في اكثر من صفقة في الوقت ذاته ويخلق بيئة آمنة عن طريق التعرف على الوسيط العقاري المرخص والدخول على النظام باستخدام تطبيق هويتي والتعرف على العقار وملكيته للبائع عن طريق الربط مع السجل العقاري.

اختصار الدورة المستندية

واكد المذن انه سيساعد ايضا على التعرف على المشتري وعين العقار محل التداول من خلال قاعدة بيانات السجل المدني وانظمة المعلومات المكانية بالهيئة، موضحا ان النظام يختصر الدورة المستندية لعقد صفقة البيع بربط آلي لجهات حكومية عدة.

واشار المذن في ختام كلمته الى ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية قامت بمجهود كبير لانجاز هذا المشروع، مشيدا بجهود العاملين في الهيئة الذين ساهموا في هذا العمل بالاضافة الى جهد المشكور من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وقوة الدفاع المدني واتحاد الكويتي لوسطاء العقار على تعاونهم ومساهماتهم وملاحظاتهم القيمة لانجاح هذا المشروع.

