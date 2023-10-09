حيدر: نطمح في تحول العقود الورقية إلى إلكترونية

مال وأعمال

اكد رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر ان الاتحاد يتشرف بالتعاون التام والمطلق مع جميع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة ونضع كل ما لدينا من خبرات ودراسات تحت تصرف الوزارة متى ما طلب منه ذلك، لافتا الى ان المشاركة والمساهمة في التحول تدريجيا من العقود الورقية الى الالكترونية هو ما نطمح اليه جميعا.

واثنى حيدر على جهود وزير التجارة والصناعة محمد العبيان ووكيل الوزارة زياد الناجم وجميع العاملين في وزارة التجارة والصناعة وادارة العقار في تحقيق هذا الانجاز بالاضافة الى جهودهم المستمرة لتحقيق اهدافنا المشتركة ومنها عقد الوسيط الالكتروني وعقد الايجار الموحد الالكتروني للارتقاء بوسطاء العقار مهنيا وحفظ حقوق المواطنين وتنظيم سوق العقار.

كما أعرب حيدر عن شكره لمدير ادارة المعلومات المدنية منصور المذن على جهوده الواضحة للعيان طوال هذه السنوات.

