الذهب سجل خسائر جديدة للأسبوع الثاني

مال وأعمال

سجلت أسعار الذهب خسائر جديدة للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق عند 1832 دولارا أميركيا للأونصة بعد أن تعرضت لضغوط بيع هائلة هي الأكبر منذ سبعة أشهر.

وقال رئيس التخطيط الاستراتيجي لدى مجموعة (دار السبائك) عادل الفضلي في تصريح لـ (كونا) إن السبب الرئيسي لخسائر الذهب هو ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عاما ما دفع الدولار إلى ارتفاع قياسي أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وأضاف الفضلي أن العقود الاجلة للمعدن الأصفر (تسليم ديسمبر) سجلت انخفاضا بقيمة 13?4 دولاراً لتصل إلى 1845 دولارا للأونصة لتغلق على تراجع قدره 1?1 بالمئة بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أن استمرار الضغط على الذهب زاد من توقعات المحللين بصدور بيانات اقتصادية أميركية تدل على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

ولفت إلى أن معدل البطالة الأميركي ظل مستقرا دون تغيير عند 3?8 بالمئة «وكل هذه عوامل تزيد من شهية الاقبال على السوق الأميركي دون الاستثمار في الذهب».

وأشار إلى احتمال «زيادة معدلات الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال نوفمبر القادم» ما يزيد من الضغوط السعرية على الذهب.

وأكد الفضلي أن الأسواق هذا الأسبوع ستشهد ضغوطا متجددة على المعدن الأصفر لاسيما من أرقام (مؤشر أسعار المنتجين الأميركي) واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي «الذي سيراقب فيه المستثمرون عن قرب الحوارات الداخلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن تلميحات حول مسار البنك المركزي الأميركي القادم بشأن أسعار الفائدة».

وعن السوق المحلي أفاد أن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 18?5 ديناراً (نحو 56 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 16?5 ديناراً (نحو 50 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 260 دينارا (نحو 793 دولارا) للكيلوغرام.

