«زين» فخورة بإنجازات أبطال الأزرق في «الآسياد»

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أعلنت زين – الشريك الرسمي لبعثة دولة الكويت المُشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، عن مُشاركتها في استقبال وتكريم دُفعة جديدة من أبطال الأزرق العائدين إلى أرض الوطن من الصين، وذلك بعد تحقيقهم مجموعة جديدة من الميداليات ليرفعوا إجمالي رصيد الكويت إلى 11 ميدالية على مدار الدورة. وعلى هامش قمّة الكلاسيكو في دوري زين الممُتاز بين القادسية والعربي التي أقيمت على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، قام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي بتكريم الأبطال، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، والمدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية محمد جعفر. كما حرصت زين على استقبال الأبطال في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي فور عودتهم إلى أرض الوطن، لتُعبّر عن فخرها واعتزازها بإنجازات أبناء وبنات الكويت في المحافل الدولية، حيث أهدى أبطال الأزرق الكويت 11 ميدالية على مدار الدورة، منها ثلاث ذهبيات، وأربع فضّيات، وأربع برونزيات. وشاركت زين في استقبال كل من البطل يعقوب اليوحة الحاصل على الميدالية الذهبية في ألعاب القوى (سباق الحواجز 110م - رجال)، والبطل طلال الرشيدي الحاصل على الميدالية الفضية في الرماية - مسابقة التراب (فردي)، والذي أحرز أيضاً الميدالية الفضية مع كل من البطل خالد المضف والبطل عبدالرحمن الفيحان في الرماية - مسابقة التراب (جماعي)، بالإضافة إلى أبطال مُنتخبنا الوطني لكرة اليد الحاصلين على الميدالية البرونزية. كما حقق كل من البطل فهد العجمي الميدالية الذهبية في الكاراتيه (كوميتيه فردي -67kg)، والبطل عبدالله شعبان الميدالية الفضية في الكاراتيه (كوميتيه فردي -60kg)، والبطل سيد سلمان الموسوي الميدالية البرونزية في الكاراتيه (كاتا – رجال فردي)، كما أحرز الموسوي أيضاً الميدالية البرونزية أيضاً مع الأبطال محمد حسين وسيد محمد الموسوي في الكاراتيه (كاتا فرق). وتضاف هذه الإنجازات إلى الميداليات السابقة التي أحرزها كل من البطل عبدالله طرقي الرشيدي الحاصل على الميدالية الذهبية في الرماية (سكيت فردي)، والذي حقق أيضاً الميدالية الفضية مع البطلة إيمان الشماع في الرماية (سكيت زوجي)، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية التي أحرزها البطل يوسف الشملان في المبارزة (سلاح السابر).

وحرصت زين على التواجد على أرض الميدان في الصين جنباً إلى جنب مع أبطال الكويت في صورة جميلة عكست التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص لدعم الرياضيين الكويتيين في المحافل العالمية وتشجيعاً لهم للسعي وراء الألقاب التي ترفع علم البلاد في أكبر البطولات الرياضية.

وعبر هذه الشراكة، قامت زين بدعم 141 لاعباً ولاعبة مثلّوا الكويت في 25 رياضة مختلفة هي الغولف، وكرة القدم، والتنس، والسكواش، والرماية، والرماية بالسهام، والدراجات الهوائية، والتايكواندو، والكاراتيه، والملاكمة، والكوراش، والجودو، والمبارزة، والجوجتسو، والمصارعة، والتجديف، والغوص، والترايثلون، وكرة اليد، والسباحة، وألعاب القوى، والتسلق الرياضي، والجمباز الإيقاعي، والشطرنج، والفروسية.

وتفخر زين برعاية البعثة الرسمية للدولة في هذا الحدث الرياضي البارز بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث تحرص الشركة على تشجيع مُختلف الأنشطة الرياضية داخل وخارج البلاد بهدف المُساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، وذلك انطلاقاً من إيمانها الشديد بأهمية الدور الذي يلعبه قطاع الرياضة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

