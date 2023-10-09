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مال وأعمال

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اتحاد التأمين نظّم برنامجاً تدريبياً في مكافحة غسل الأموال


اختتم الاتحاد الكويتي للتأمين برنامجه التدريبي رقم (49) الذي عقد خلال الفترة من 1-5 أكتوبر الحالي، والذي كان بعنوان: مراقب الالتزام المعتمد بمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
شارك في البرنامج (43) من موظفي الشركات الأعضاء في الاتحاد.
وقد غطى البرنامج محاور أساسية عدة منها: نطاق تطبيق القانون على الجهات العاملة في القطاع الخاص ودور كل منها في الابلاغ عن الحالات المشبوهة والتحري واتخاذ التحوط عند الاشتباه في المعاملات المالية. والمؤشرات الدالة على احتمال وجود مخالفات في بعض الوثائق التأمينية القابلة للإلغاء مع ضرورة تقديم دراسة عن كل وثيقة تأمين ومدى انطباق الاشتباه عليها من عدمه وكيفية الابلاغ داخل الشركة وللجهات الرسمية عن تلك الحالات.


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