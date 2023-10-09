«اتحاد الاستثمار» نظّم «النماذج المالية العقارية»

مال وأعمال

نظم مركز دراسات الاستثمار -الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار برنامج تدريبي بعنوان Real Estate Financial Modeling بالتعاون مع Wall Street Prep الجهة الرائدة في مجال التدريب المهني، حيث عُقد هذا البرنامج بشكل افتراضي عن بُعد عبر سلسلة من الجلسات التفاعلية التي استمرت خلال الفترة من 01 إلى 08 أكتوبر الحالي، وقدمه Daniel Mann والذي يتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في مجال الاستثمار العقاري التجاري وإدارة الأصول.

وقد افتتحت فدوى درويش- أمين عام الاتحاد، البرنامج التدريبي بالتأكيد على أن استخدام النماذج المالية العقارية في عالم الشركات، يعد من أهم الأدوات التي يستخدمها المحللون والعاملون في مجال الاستثمار العقاري.

لذا فقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بدقة وعناية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمار العقاري لإنشاء تدفقات نقدية مرنة وقوية.

وبيّنت درويش أن البرنامج هدف إلى تعريف المتدربين بالنماذج المالية والدور الذي تلعبه في القطاع العقاري، بالإضافة إلى فهم أساسيات الاستثمار والتمويل العقاري، والخصائص الرئيسية للعقارات التجارية، كما تم التطرق إلى العديد من المحاور المهمة مثل الديون العقارية والتدفقات النقدية ورأس المال العقاري، والمشاريع العقارية المشتركة، وتجديد الممتلكات والاستحواذ والتصرف، وسوق الإيجارات.

وتمت إتاحة الفرصة للمتدربين لإجراء تطبيقات عملية من خلال دراسات الحالة لنماذج عقارية، وكيفية تطويرها لتتلاءم مع خطة الشركة وأهدافها.

