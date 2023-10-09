«الدراسات المصرفية» أطلق الدفعة الثانية من «تسارع قيادة

مال وأعمال

يفخر معهد الدراسات المصرفية بالإعلان عن تعاونه الاستراتيجي مع جامعة إتش إي سي باريس لتقديم برنامج (تسارع قيادة المرأة)، الذي يعد مبادرة رائدة تهدف لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في القطاع المصرفي.

ويؤكد هذا التعاون التزام معهد الدراسات المصرفية الراسخ بالتوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ووضع نفسه في موقع رائد في تعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين في القيادة فيما يعتبر برنامج (تسارع قيادة المرأة) شهادة على تفاني القطاع المصرفي في الشمولية وتنوع الجنسين.

وبينما يستمر قطاع المصارف في إعطاء الأولوية لمبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فإن معهد الدراسات المصرفية يدرك الدور المحوري الذي يؤديه في المساهمة في الممارسات المستدامة والمسؤولة.

وبدعم من توجيهات بنك الكويت المركزي والتفاني الذي يبديه القطاع المصرفي في تعزيز قوة عمل متنوعة وممكنة، فإن هذا التعاون يشير إلى نهج استباقي لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتعزيز تقدم المرأة في المناصب القيادية.

وتشمل أبرز ملامح التعاون مطابقة معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية حيث يعزز هذا التعاون تفاني معهد الدراسات المصرفية في التوافق مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع التركيز على دور المعهد في دعم الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي.

ويركز البرنامج أيضا على تنمية المهارات القيادية حيث يسعى معهد الدراسات المصرفية من خلال البرنامج إلى رعاية مجموعة من القيادات النسائية الموهوبة اللاتي سيسهمن في نمو الصناعة المصرفية واستدامتها، كما تتماشى هذه المبادرة مع توجيهات بنك الكويت المركزي، مما يبرز التزام المعهد بدعم السياسات المصرفية الوطنية والمساهمة في تقدم المرأة في المناصب القيادية.

ويعكس التعاون بين معهد الدراسات المصرفية وجامعة إتش إي سي باريس إدراك القطاع المصرفي لأهمية التنوع وتنمية المهارات القيادية في تحقيق الاستدامة والنجاح على المدى الطويل.

وقالت رنا النيباري، المديرة العامة لمعهد الدراسات المصرفية: «من خلال الاستثمار في قيادة المرأة، فإننا لا نستجيب فقط لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لكننا أيضًا نشكل مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة للصناعة المصرفية في الكويت».

وكان المعهد قد عقد في 25 سبتمبر 2023 لقاء في فندق والدورف أستوريا بالكويت جمع السيدات اللاتي تم تسجيلهن في الدفعة الأولى من البرنامج الذي نظمه على مدار خمسة أيام في قطر في الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2023، حيث تحدثن عن تقدمهن المهني.

وحظي النقاش الذي دار في اللقاء بقيادة أ.د. شاهينا جانجوها – جيفراج، الأستاذ المساعد في قيادة ريادة الأعمال والتنوع في جامعة إتش إي سي باريس في قطر، بردود فعل إيجابية وملهمة من الحضور.

وشارك المديرون العامون ورؤساء أقسام الموارد البشرية وإدارة المواهب والتعلم والتطوير في البنوك الكويتية المعنية إضافة إلى أعضاء فريق إدارة معهد الدراسات المصرفية في اللقاء لمشاهدة عرض أ.د. شاهينا الذي لخص فوائد البرنامج المتمثلة في قيادة المرأة لفريقها نحو الأداء العالي والابتكار، وتطوير مهاراتها القيادية الخاصة للوصول إلى فرص وظيفية جديدة، وتعزيز تأثيرها في بناء علاقات فعالة مع الأطراف المعنية في مؤسستها، وتطوير القدرة العقلية ونهج الابتكار، وكيفية تطوير الحضور التنفيذي بمهارات لفظية وغير لفظية فعالة للتواصل بقوة.

من جهتها، أعلنت المهندسة سهى إسحاق في ختام اللقاء عن إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج الذي سيعقد خلال نوفمبر 2023 في الكويت على مدار خمسة أيام ويتضمن مواضيع تتعلق بالبيئة العالمية للأعمال، والعقلية الريادية، والابتكار، والعلامة التجارية للقيادة، وتعزيز الكفاءة الذاتية، والموارد والمرونة، والكيفية التي تصبح بها عنصرا فعالاً في التغيير.

ويمكن للمرأة المتقنة للغة الإنكليزية التقدم بطلب للمشاركة في البرنامج لمعهد الدراسات المصرفية، على أن تشغل منصبا قياديا في شركتها المعنية وأن تمتلك خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات.

يذكر أن معهد الدراسات المصرفية هو منظمة غير ربحية شبه حكومية تعمل تحت رعاية بنك الكويت المركزي ويقدم برامج تعليمية وتدريبية وبرامج اللغة والأبحاث لتلبية الاحتياجات التنموية للقطاع المصرفي والمالي الكويتي.

وتعد جامعة إتش إي باريس رائدة في مجال التعليم التنفيذي عالمياً، ولها تأثير دائم في المؤسسات من خلال تصميم وتقديم حلول تعليمية مخصصة. ومع وجود فرع لها في قطر، تستفيد الجامعة من الموارد العالمية لتوفير التواصل مع المؤسسات التي تعمل في المنطقة.

