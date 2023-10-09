«طوفان الأقصى» يلحق خسائر هائلة في اقتصاد الاحتلال

مال وأعمال

إلى جانب الخسائر البشرية والعسكرية والمعنوية الكبرى التي يتلقاها كيان الاحتلال للمرة الأولى بعد حربي اكتوبر عام 1973 و2006، كشفت مصادر داخل كيان الاحتلال عن حجم الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الاقتصاد «الإسرائيلي».

وقالت مصادر في كيان الاحتلال إن تكلفة كل يوم من أيام عملية طوفان الأقصى تقدر بـ 4 مليارات شيكل (العملة المحلية في إسرائيل) أي ما يساوي نحو مليار دولار أميركي.

وكانت وكالة «رويترز» أعلنت عن خسائر كبيرة في «بورصة تل أبيب» تجاوزت 6% بعد 24 ساعة على بدء عملية طوفان الأقصى.

ومن المتوقع أن تتزايد الخسائر بشكل كبير مع استمرار عملية طوفان الأقصى وتقف الملاحة الجوية والسياحة واستمرار تعرض المستوطنات للقصف المباشر بالصواريخ الفلسطينية.

توقّع خبراء اقتصاديون أن تكون لعملية «طوفان الأقصى» تأثيرات اقتصادية مباشرة، وأخرى في المستقبل، كما توقعوا أن تضطر إسرائيل إلى إغلاق البورصة غدا؛ تجنبا لأي تداعيات مالية محتملة.

وقال مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة «يديعوت أحرونوت» غاد ليئور، إن الحرب مع قطاع غزة اندلعت في وقت تنتظر فيه السوق الإسرائيلية قرارات مصيرية، تتعلق بأسعار الفائدة من جانب بنك إسرائيل، وفي وقت تواصل فيه العملة الإسرائيلية (الشيكل) التراجع أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، كما أن بورصة تل أبيب تواصل انخفاضها لليوم الرابع على التوالي.

ورجح غاد ليئور -في حديثه للجزيرة نت- أن تعمق الحرب على جبهة غزة من أزمات الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار تراجع الشيكل أمام الدولار، والأسهم في البورصة الإسرائيلية. ولم يستبعد أن تغلق البورصة الإسرائيلية أبوابها في حال استمرت بالهبوط، وتوقع أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة لا يمكن حصرها بهذه المرحلة.

وحسب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُعطّل الدراسة من منطقة تل أبيب الكبرى حتى مناطق «غلاف غزة»، كما ستُغلق مئات المناطق الصناعية وآلاف المنشآت التجارية ومجمعات التسوق، وهي التي تشكل عصب الاقتصاد في المنطقة، وتخدم نحو 3 ملايين إسرائيلي.

وقدّر حجم الخسائر الإسرائيلية في مواجهات عسكرية سابقة مع المقاومة الفلسطينية بعشرات مليارات الدولارات، للقطاع الاقتصادي والتجاري والسياحي.

ويرجح محلل الشؤون الاقتصادية ليديعوت أحرونوت، أن تعمق الخسائر المالية وكلفة الحرب عجز الموازنة العامة لإسرائيل.

تأثيرات مباشرة

من جهته، قال المتخصص في الاقتصاد السياسي مطانس شحادة، إن عملية «طوفان الأقصى» سيكون لها تأثيرات اقتصادية مباشرة على إسرائيل بشكل عام، وجنوبها بشكل خاص. وأضاف في حديث، أن الضرر الاقتصادي سيكون واضحا، وستتحدد درجة تداعياته مع تطور الأحداث.

لكن المؤكد -برأي مطانس- أن المصالح الاقتصادية ستتعطل بالكامل جنوب إسرائيل، وربما العاصمة تل أبيب تحت تأثير الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية.

وتوقع المحلل الاقتصادي أن تلجأ إسرائيل إلى إغلاق البورصة، مع عودة التداول أمس الأحد تجنبا لحدوث انهيار للأسهم، كما توقع ارتفاع الدولار أمام الشيكل عندما تبدأ التداولات.

ودون أن يتحدث عن تفاصيل رقمية، أكد مطانس أن «طوفان الأقصى» سيشكل ضربة اقتصادية لإسرائيل، ربما تتكشف فاتورتها مع تطورات الحرب.

تعطل الملاحة الجوية

وأفادت الصحيفة بإغلاق المطارات المحلية وسط وجنوب إسرائيل أمام الاستخدام التجاري. وقالت كتائب القسام، إن «طوفان الأقصى» استهدف بضربة أولى مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي.

وسُجلت حالة هلع في صفوف المسافرين بمطار بن غوريون، قبل أن يُعلن عن تعطل الملاحة الجوية به نتيجة وصول الرشقات الصاروخية، التي أُطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل.

أزمات أخرى

ولا يزال الاقتصاد الإسرائيلي تحت تأثير تداعيات الإضرابات التي رافقت تعديلات قضائية أقرها الكنيست منذ أشهر.

وفي سبتمبر الماضي، قال كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، إن الاستثمارات الأجنبية سجلت انخفاضا كبيرا في الربع الأول من 2023 بلغ 60%، مقارنة بالمتوسط ??في كل من الربعين الأولين لعامي 2020 و2022.

وقُدر حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل في 2022 بنحو 28 مليار دولار.

وفي أغسطس الماضي، حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني من أن المخاوف على الاقتصاد الإسرائيلي بدأت تتجسد، بعد إقرار الكنيست (البرلمان) قانونا يحدّ من سلطات المحكمة العليا، ضمن خطة حكومية لـ«إصلاح القضاء».

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ الاقتصاد الإسرائيلي إلى 2.9% في 2023 من نسبة 3% التي كانت متوقعة، وإلى 3.3% في 2024 من 3.4% سابقا.

وأعادت المعارك الجارية الآن للأذهان الحروب السابقة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي والخسائر الاقتصادية التي خلفتها خاصة على المدنيين في قطاع غزة.

نشبت الحرب في يوليو من عام 2014 إثر مظاهرات ضخمة في الأقصى ومناطق عرب 48 عقب خطف وتعذيب وحرق مستوطنين للطفل الفلسطيني محمد أبوخضير، وأطلقت إسرائيل على عملياتها العسكرية اسم الجرف الصامد فيما ردت حركات المقاومة الفلسطينية بعملية البنيان المرصوص، وقالت إسرائيل إن هدفها هو وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وردت حماس بأنها تسعى لرفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

