خبراء: تأثير محدود لـ «طوفان الأقصى» على النفط

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قال خبراء الطاقة إن أسعار النفط الخام قد تشهد ارتفاعًا اليوم الاثنين، لكن التأثير الإجمالي للصراع بين إسرائيل وحماس سيكون محدودًا على الأرجح. وقالوا إن ذلك بشرط ألا يتصاعد الصراع أكثر. وقالت فاندانا هاري، الرئيس التنفيذي لشركة Vanda Insights: «قد نشهد ارتفاعًا غير محسوب في أسعار النفط الخام عندما تفتح الأسواق اليوم الاثنين».

وأضافت هاري، وفقا لتقرير شبكة «CNBC»: «سيكون هناك بعض من علاوة المخاطر التي تؤخذ في الاعتبار، حتى تقتنع السوق بأن الحدث لن يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل وأن إمدادات النفط والغاز في الشرق الأوسط لن تتأثر». وسيكون التأثير على أسعار النفط محدوداً ما لم تتصاعد «الحرب» بين الجانبين أو تتوسع سريعاً عبر دخول جهات إقليمية. وقال محللون إن كلاً من إسرائيل وفلسطين ليسا لاعبين رئيسيين في مجال النفط، لكن الصراع يكمن في منطقة رئيسية أوسع لإنتاج النفط، محذرين من أنه من المحتمل أن يشتعل أكثر.

وأشار هاري إلى أنه على الرغم من أن الصراع لا يؤثر بشكل مباشر على إنتاج النفط أو إمداداته، إلا أنه لا يزال «قرب منطقة مهمة لإنتاج وتصدير النفط».

