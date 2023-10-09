الهجوم يعزز جاذبية الذهب والدولار

مال وأعمال

يراقب مستثمرون عن كثب تطورات الأحداث في إسرائيل وما قد تشكله من مخاطر على الأسواق ويتوقع البعض أن تدفع أعمال العنف إلى التحرك صوب الأصول الآمنة. ويقول محللون: إن تصاعد المخاطر الجيوسياسية قد يدفع لموجة شراء لأصول مثل الذهب والدولار وقد يعزز أيضا الطلب على سندات الخزانة الأميركية. وقال بيتر كارديللو كبير محللي السوق لدى سبارتان كابيتال سيكيوريتيز لرويترز: «هذا مثال جيد على لماذا يجب على الناس اقتناء الذهب ضمن محافظهم الاستثمارية. إنه وسيلة تحوط مثالية في مواجهة الاضطرابات الدولية» وتوقع أن الدولار سيستفيد أيضا من هذا الوضع. وتابع قائلا: «في كل مرة تحدث فيها اضطرابات دولية يكتسب الدولار قوة». قال برايان جاكوبسن كبير الاقتصاديين في أنكس ويلث مانجمينت عن الوضع في إسرائيل «سواء كانت تلك لحظة فارقة بالنسبة للسوق أم لا يعتمد على المدة التي يستغرقها الصراع وما إذا كانت أطراف أخرى منغمسة فيه» وتساءل عن مدى تأثير الوضع على سعر النفط على الرغم من زيادة إيران لإنتاجها. وقال جاكوبسن «إنتاج النفط الإيراني يتزايد، لكن أي تقدم يحرزونه خلف الكواليس مع الولايات المتحدة سيتأثر كثيرا بسبب احتفاء إيران بأفعال حماس... خسارة الإنتاج المحتملة مهمة، لكنها لن تكون بالغة التأثير». وأضاف جاكوبسن «من الأهمية بمكان أن نرى رد فعل السعودية». وتسعى واشنطن لإبرام اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والرياض.

