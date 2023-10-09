البراك: زيادة مستوى التعاون العربي لتحسين جودة الحياة

مال وأعمال

أكد وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك على أهمية الاجتماعات والنقاشات في «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا» للتصدي لتحديات التغير المناخي.

وقال الدكتور البراك في تصريح مشترك لـ«كونا» وتلفزيون الكويت: «اننا نجري نقاشات تحضيرية لمؤتمر «كوب 28» المقرر عقده في الامارات» مبينا أنه في أسبوع المناخ سيتم تحديد الأولويات التي يجب العمل عليها وانجازها لمواجهة هذه الظاهرة العالمية. وأضاف ان هذا الأسبوع يمكننا من تبادل الأفكار والآراء والخبرات بهدف الحد من المؤثرات البيئية السلبية وتحسين جودة الحياة في منطقة الخليج والعالم العربي. وشدد البراك على ضرورة زيادة مستوى التعاون بين الدول العربية وتكثيف الجهود التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود.

وكانت أعمال «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا» لعام 2023 الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ قد انطلقت امس.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لفت في جلسة حوارية خلال فعاليات أسبوع المناخ المقام في الرياض، الى أن بلاده التي تُعتبر أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط تعمل على تنويع مصادر الطاقة بهدف الانتاج والتصدير، مشيراً الى أنها مهتمة بدراسة تكنولوجيا المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة.

أشار وزير الطاقة السعودي الى أن المملكة لديها «قدرات كبيرة في مجال توليد الطاقة من الرياح».

وأضاف أن المملكة «قادرة على تصدير هذه الطاقة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر والهيدروجين النظيف، وأن ننتج ونصدّر الكهرباء من موارد طاقة متجددة».

وأشار الوزير السعودي الى أن «العالم سيحتاج الى كل هذه الموارد من الطاقة، وعلى المدى الطويل؛ فان خريطة من الذي سينتج النفط ستتغير. هناك مناطق ودول في العالم ستحاول أن تستفيد من مواردها، وبالتالي؛ في مرحلة ما سنجد أن انتاجها من النفط سيقل، بينما سيكون لدى دول أخرى قدرة على الانتاج لسنوات في المستقبل».

وقال: «هناك سبب وجيه لنا لمواصلة انتاج النفط والغاز، وكذلك أيضاً كما قلنا على الرغم من أن حصة النفط والغاز في مزيج الطاقة ربما قد تقل؛ ولكن ذلك في اطار منظومة متكاملة من الطاقة وصولاً الى عام 2050»، مشدداً على أن «الأمر الأهم هو الاستخدام الأمثل، وكيفية الوصول اليه، ومن أين ستأتي هذه الموارد».

تنفيذ التعهدات

شدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أيضاً خلال كلمة ألقاها في وقت لاحق على ضرورة تنفيذ الالتزامات والتعهدات التي تم الاتفاق عليها بناء على اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن التغير المناخي، مشدداً على ضرورة وجود «فرص شاملة لتعزيز العمل المناخي، وأن يتم تبنيها في المساهمات المحددة وطنياً»، فضلاً عن تقديم «الفجوات التاريخية والتحديات المرتبطة بالعمل المناخي بصورة عادلة»، لافتاً الى «حق الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر، مع سعيها لتحقيق أهداف المناخ».

أما بشأن التكيّف مع تغيرات المناخ؛ فأشار الوزير السعودي الى أن «هذه الجهود لا بد أن توضح أهمية بناء القدرات الخاصة بالتكيّف، وتعزيز المرونة، وخفض نقاط الضعف المرتبطة بالتغير المناخي، لحماية سبل كسب العيش للجميع»، منبهاً الى «أننا أحرزنا تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالهدف العالمي المرتبط بالتكيّف».

عقبات

شددت الكلمة على أن الالتزامات التي تم قطعها وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاقية باريس، «واجهت بعض العقبات، فالوفاء بهذه الالتزامات أمر لن يعزز التطبيق فقط، بل أيضاً سيعيد الزخم في تنفيذها».

ولفت الى أن هذه الالتزامات «واضحة للغاية، وأي محاولة لتغيير هذه الالتزامات ستؤدي الى تقويض الثقة والتقدم»، لافتاً الى أن «اعادة صياغة المنظومة المالية لن يكون ممكناً الا مع الأخذ بالاعتبار أولويات جميع مناطق ودول العالم».

«كوب 28»

لفت الأمير عبد العزيز بن سلمان الى تطلعه للمشاركة في قمة المناخ في دبي «كوب 28». وقال: «ينبغي عندما نغادر دبي، أن يكون لدينا رسالة واضحة للغاية للعالم والأطراف المعنية، مفادها: نحن جميعاً متفقون بهذا الشأن فيما يتعلق بالحاجة الملحة لبذل الجهود في كل دولة ومنطقة، ولكن كل دولة ومنطقة سيكون لها منهجيتها ومسارها للاستجابة لهذه الحاجة الملحة».

وأضاف أنه «لدينا احساس واضح بالوحدة السياسية والتعاون الدولي في هذا السياق، وعلى مدار الأيام المقبلة لا بد أن نبذل قصارى جهدنا لنتأكد من أن مؤتمر الأطراف في دبي ليس فقط قمة ناجحة للمناخ، بل سيشكل حجر الأساس فيما نسعى جميعاً لتحقيقه، وما يتعين علينا القيام به للتعامل مع تلك القضية الخطيرة؛ وهي تغير المناخ»

ويبحث المشاركون في هذا الأسبوع الذي تنظمه السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ خلال الفترة من 8 الى 12 أكتوبر الحالي التطورات والأولويات والاستعدادات اللازمة لمؤتمر الأطراف المقرر عقده في الرياض بشهر نوفمبر المقبل.

ويتضمن جدول أعمال أسبوع المناخ نقاشات مهمة حول التغير المناخي تجمع صناع السياسات والممارسين ومؤسسات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن مختلف مناطق دول العالم.

ويناقش المشاركون كذلك التحديات والفرص المتعلقة بالتغير المناخي وتبادل الآراء للاستفادة منها ضمن التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ.

