العراق: العالم لا يزال بحاجة للوقود الأحفوري

مال وأعمال

قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني ان الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النظيفة على السواء يحتاجان الى استثمارات ضخمة، مضيفا أن بغداد حولت تركيزها صوب استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

وتابع خلال أسبوع المناخ الذي تقيمه الأمم المتحدة في الرياض أن العالم لا يزال بحاجة للوقود الأحفوري في ظل زيادة متوقعة في الطلب على النفط العام المقبل. في سياق متصل، رجح وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أن يرتفع الطلب على النفط بنحو مليوني برميل يوميا العام المقبل، مؤكداً أن العالم لا يزال بحاجة الى الوقود الأحفوري.

يذكر أن الايرادات المالية المتحققة للحكومة العراقية من صادرات النفط الخام بشهر سبتمبر الماضي بلغت 9.5 مليارات دولار، اذ صدر العراق نحو 103 ملايين برميل نفط.

