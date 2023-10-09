السعودية: إطلاق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية

مال وأعمال

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عن اطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في المملكة، عقب توقيعها اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية، بهدف اجراء التجارب التشغيلية والدراسات اللازمة للعمل على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجوائها، وذلك تمهيداً لدخولها الخدمة مستقبلاً، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة وشركة الخطوط الحديدية السعودية «سار» في 20 يناير 2022.

وأكدت «سار» اطلاق التجارب في شهر أكتوبر الحالي، مشيرة الى أن تشغيل هذه القطارات، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يبرز التزام المملكة ومبادرتها نحو تبني تقنيات النقل المستدامة.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس ادارة الخطوط الحديدية السعودية «سار» م. صالح بن ناصر الجاسر، ان هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وخطط التحول الى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد احدث التقنيات الذكية، مؤكداً أن «سار» ملتزمة بدورها الرائد في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء المنبثقة من رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن زيادة اعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سار» د. بشار بن خالد المالك التزام الخطوط الحديدية السعودية بدورها الوطني الرائد في تنفيذ مبادرات نوعية منبثقة من استراتيجية الشركة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ونوه بأن القطار الهيدروجيني يعد من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام، وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات دون أي انبعاثات كربونية، حيث يتمتع بمجموعة من الفوائد التي تجعله خياراً جذاباً للطاقة المستدامة اضافة الى ما يتميز به من خصائص لها أثر ايجابي على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.

