العوضي: 81 % الإنجاز في «مستشفى الصباح الجديد»

وطن النهار

تفقّد وزير الصحة العامة د. أحمد العوضي مشروع مستشفى الصباح الجديد وذلك للوقوف على آخر الأعمال الإنشائية في إطار تفعيل خطة مستقبلية طموحه لتطوير البنية التحتية الطبية في الكويت وتوسيع رقعة الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين.

وجال الوزير في المشروع واستمع إلى شرح مفصل عن نسب إنجاز المشروع والتي بلغت نحو 81%، كما وجه باستكمال المتطلبات اللازمة لتسريع نسب الإنجاز لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملا ، خاصة انه من اهم المشاريع الصحية التنموية اذ بلغت كلفته الاجمالية 178,989,995 دينار.

ويضم المشروع ثلاثة مبان منفصلة وهي مبنى المستشفى الرئيسي المكون من سرداب و أرضي و 12 دورا متكررا بالإضافة الى دورين للخدمات الهندسية والميكانيكية، ويضم 617 سريرا وجميع الأقسام اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية منها قسم الطوارئ، وحدة الحوادث، قسم الاشعة، قسم الجراحة العامة والتخصصية ، والعناية المركزة (105) أسرة قسم الطب النووي، قسم العلاج الطبيعي، علاج الجهاز التنفسي، و73 عيادة خارجية لمختلف التخصصات الطبية، المختبرات والصيدلية وغيرها، بالإضافة الى جميع المرافق اللازمة للاستقبال، المغسلة ، قسم التغذية والإطعام، مساحات مخصصة للتخزين والتحميل والتنزيل ومهبط طائرات الهليكوبتر على السطح أبعاده كحد ادنى 9x9 متر وهذا يشمل ايضا قسم إدارة المستشفى الذي يتألف من 8 أدوار.

فيما يضم مبنى الخدمات المركزي مولدات الكهرباء، خزانات المياه والمعدات الميكانيكية والكهربائية ومعدات مكافئة الحريق ، بينما يتألف مبنى مواقف السيارات من سرداب أرضي ودور اول وثان والسطح يحتوي 1250 موقفا سيارة بالإضافة الى أكثر من 200 موقف سيارة خارجي مغطى.

