«كونا» نظمت حملتها السنوية للتبرع بالدم

وطن النهار

نظمت «كونا» أمس الأحد حملتها السنوية للتبرع بالدم لموظفيها بالتعاون مع بنك الدم التابع لوزارة الصحة تحت شعار (التبرع بالدم.. إنقاذ حياة) بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي والمساهمة في إنقاذ الأرواح.

وأكد مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في (كونا) عصام الرويح في تصريح له أهمية التبرع بالدم باعتباره واجبا وطنيا وإنسانيا على جميع القادرين صحيا، موضحا أن الحملة تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وثقافة العمل الخيري من خلال نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم وتلبية احتياجات المرضى.

وأشار الرويح إلى حرص (كونا) على تنظيم حملات التبرع بالدم سنويا لحث موظفيها على أداء دورهم الوطني والإنساني والأخلاقي وأيضا الديني إلى جانب إبراز دور (كونا) المجتمعي.

وقال إن الحملة تهدف أيضا إلى التحفيز على التبرع بالدم ونشر ثقافته بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة كما تسهم في سد احتياج بنك الدم ليكون التبرع سببا في إنقاذ حياة المرضى فضلا عن كونه منشطاً للدورة الدموية ويساعد على تجديد خلايا الدم للمتبرع وتعزيز المبادرات الإنسانية وتفعيل الشراكة المجتمعية.

