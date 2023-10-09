المطيري: جولات تفتيشية على التراخيص الصحية والإعلان

وطن النهار

أعلن مدير ادارة العلاقات العامة والناطق الرسمي للبلدية محمد المطيري عن اعداد الادارة لخطة عمل تشمل جدولاً لتنظيم جولات ميدانية بالتنسيق مع مديري الافرع وادارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية متضمنا مواعيد جولات فرق مفتشين المحال والاعلانات للكشف على تراخيص الاعلانات والتراخيص الصحية للمحال بمختلف انشطتها التجارية.

واوضح المطيري ان الجولات سيصاحبها تغطية اعلامية لأعمال الفرق الرقابية ميدانيا لإبرازها تعزيزا لدورهم الرقابي في تطبيق قوانين ولوائح البلدية وذلك لما يوليه وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة من اهتمام كبير لهذا الجانب وايضا بتوجيهات المدير العام للبلدية المهندس سعود الدبوس لدعم دورهم اعلاميا لإبراز الجهود الميدانية والرقابية التي تبذلها فرق بلدية الكويت في جميع افرعها في المحافظات.

وأشار إلى انطلاق جولات تفتيشية واسعة ستنفذها الفرق الرقابية لإدارات التدقيق ومتابعة الخدمات للتفتيش على تراخيص المحال والاعلانات للتأكد من سريان ترخيصها الى جانت التأكد من مدى التزام اصحاب الانشطة التجارية بضوابط واشتراطات لائحتي المحال والاعلانات في ما يخص الترخيص الصحي وترخيص إعلان المحل.

وقال: إن تكثيف الجولات التفتيشية ستبدأ اليوم (الإثنين) في محافظة الاحمدي في منطقة المنقف لتشمل جميع الانشطة والمحال في المنطقة تفعيلا للدور الرقابي، داعيا اصحاب الانشطة والمحال الى التعاون مع مفتشي التراخيص الصحية والاعلانات تطبيقا لشروط وضوابط لوائح وانظمة البلدية.

