منيرة الأمير: هوية موحدة للمباني

وطن النهار

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قدمت عضوة المجلس البلدي م. منيرة الأمير مقترحاً لعمل هوية معمارية كويتية خالصة للمباني الحكومية تعكس التصور العمراني الكويتي بروحة وثقافته وتفرده.

وقالت الأميرفي مقترحها أن الكويت سابقا كانت لها روح معمارية مميزة يمكن أن يتعرف من خلالها أي شخص على الدولة من صورها عبر شكل مبانيها وألوانها وطريقة تقسيمها، وبمرور الوقت اختفت هذه الروح في صالح الاحتياجات وتقنيات الإنشاء المتطورة التي لا ننكر أهميتها ودورها إلا أننا أغفلنا خلال الفترات الماضية أن نطبق التقنيات الحديثة في البناء وفق نمط معماري كويتي مميز للدولة، وتمتاز الدولة عبر مبانيها الحكومية المختلفة ورغم وجود محاولات إيجابية في بعض الأوقات إلا أنها لم تأخذ شكلا رسميا أو موحدا عبر أساليب معمارية مدروسة ومعتمدة.

وأكملت حديثها أن حالة البناء القائمة في الكويت ينقصها عامل التفرد وهو ما يحتويه مقترحي الحالي حيث يجب أن نقوم بعمل هوية معمارية موحدة للمباني الحكومية مستعينين بالخبرات الكويتية المتطورة على أن يتم تحويل هذا التصور المعماري إلى نموذج يمكن تطبيقه وله الكثير من النماذج المساندة ما يسهل إضافته دون المساس بفاعلية المباني للقيام بدورها.

وأشارت إلى أن اختصاص المجلس البلدي والموضح في المادة 21 بند -1 - أ توضح أنه يحق للمجلس البلدي وضع اللوائح المنظمة لأعمال البناء ورغم اننا متفقون على هذا الأمر ورغم أنني أعلم أن هذا المقترح سوف ينال دعما كبيرا من الجميع حيث إننا جميعا نرغب في أن نرى الكويت متفردة بمظهرها كما كانت دائما سباقة بروحها وطابعها إلا أنني أرغب في أن يتحول هذا المقترح عند اعتماده باذن الله إلى آليات واضحة يمكن من خلالها تطبيقه بشكل مباشر ولا نكتفي بخطوة الاعتماد فقط.

وقالت الأمير إننا عند تنفيذنا لهذا المقترح وعند إظهار هذا الطابع في البناء الحكومي سوف نشجع القطاع الخاص على أن يستوحي من هذه الروح نمطا جديدا داعما لذات الرؤية المعمارية تلقائيا ما سيساعد في تحقيق الهدف المنشود بشكل تلقائي بتراكم الزمن.

وأنهت الأمير حديثها حيث قالت إنني أدعو الجميع من ذوي الخبرة المعمارية ومن لديه رؤية وحب حقيقي لهذه الفكرة أن يشارك ولو على سبيل رفع الوعي بأهمية وجود سمات معمارية خاصة في الكويت مطبقا في مبانيها الحكومية وبإذن الله تنعكس على القطاع الخاص أيضا في المستقبل.

