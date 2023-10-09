شيرين عادل: الكويت تضم نخبة من الكفاءات في طب الأسنان

وطن النهار

تحت شعار «رحلة علمية لمستقبل طب الأسنان الرقمي» عقدت رابطة أطباء الأسنان في الكويت مؤتمرها العلمي الأول في فندق ومنتجع جميرا المسيلة، بحضور نخبة من أطباء الأسنان، وبمشاركة عدد من الشخصيات المجتمعية الرفيعة، وأعضاء من السلك الدبلوماسي بسفارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت.

شهد المؤتمر تقديم أربع محاضرات علمية لمجموعة من الخبراء والمتخصصين، تناولت العديد من المحاور المرتبطة بمستقبل طب الأسنان بشكل عام والرقمي بشكل خاص، حيث تحدث البروفيسور Resat Batuhan من تركيا حول أجهزة التصوير والمسح الرقمي، ثم كانت محاضرة الدكتور محمود قبازرد المتخصص في التركيبات وجراحة زراعة الأسنان عن كيفية استخدام طب الأسنان الرقمي في الممارسة اليومية للعيادات والمراكز الصحية، أما الدكتور خالد عبداللطيف اختصاصي الجراحة وزراعة الأسنان فكانت محاضرته عن دور طب الأسنان الرقمي في علاج حالات زراعة الأسنان، بينما ركزت محاضرة الدكتور عمر رجب اختصاصي اللثة وزراعة الأسنان على كيفية الاستفادة من طب الأسنان الرقمي في حالات الزراعة والتركيبات.

ومن جهة أخرى، أشارت د. شيرين عادل إلى أن قطاع طب الأسنان في الكويت على مستوى المراكز الطبية الحكومية والعيادات الخاصة يتمتع بإمكانات ممتازة ويضم نخباً من الكوادر الطبية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

