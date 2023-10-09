مستشفى الصباح احتفى بيوم الصيدلي العالمي

وطن النهار

احتفى مركز أسعد الحمد بمستشفى الصباح بيوم الصيدلي العالمي، والذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام، لما للصيادلة من دور كبير في المنظومة الصحية، وبهدف توعية المجتمع بدور الصيادلة في تحسين الرعاية الصحية وتعزيزها. في هذا السياق، أكدت رئيس قسم الأمراض الجلدية بمركز أسعد الحمد، ورئيس أقسام الأمراض الجلدية بوزارة الصحة أطلال اللافي أن الصيدلي دوره أكبر وأعم من مجرد صرف الأدوية، فهو يعرف ما هي الأدوية التي تتعارض مع بعضها البعض؟ وبذلك يستطيع تنبيه الطبيب إن أخطأ كذلك فهو له دور كبير في تثقيف المريض عن نوعية العلاج، ومحاذيره.

