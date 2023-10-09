المالك: 31 ألف مستفيد من بطاقة أولوية

وطن النهار

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أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح، أن الكويت تولي اهتماما بالغا بكبار السن، مؤكدا أهمية تعزيز دور المسنين في المجتمع ورفع نسبة الوعي بالمشاكل التي يواجهونها.

وقال الصباح، خلال ختام الاحتفال الـ 33 لليوم العالمي للمسنين تحت شعار (رضاهم جنة)، قانون الرعاية يوفر كل أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية والترفيهية من خلال الخدمات التي تقدمها إدارة رعاية المسنين في قطاع الرعاية الاجتماعية عن طريق مراكز الخدمة المتنقلة في جميع المحافظات والتي تخدم أكثر من 3500 مُسنٍ ومسنة.

وأشار الى أن (الشؤون) توفر السكن الملائم والرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن ممن لا عائل لهم وذلك عبر خدمات الرعاية الإيوائية، موضحاً أن عدد كبار السن المستفيدين من (بطاقة أولوية) بلغ نحو 31 ألف مسنٍ ومسنة وبلغ عدد المستفيدين من لوحات المركبات المخصصة لمواقف كبار السن أكثر من 4300.

وشدد على استمرار السعي لرد الجميل لكبار السن من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم في خدمة كبار السن بقطاع الرعاية الاجتماعية المتمثل في إدارة رعاية المسنين وعلى جميع الجهود المبذولة منهم.

وقام الوزير فراس الصباح بجولة في المعرض المقام على هامش الاحتفال والذي شاركت به مؤسسات حكومية عدة والشركات الطبية التي توفر المعدات الطبية المساندة.

