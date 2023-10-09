«التربية»: إرشاد طلبة الـ «12» في «التخصصات الطبية والهندسية»

وطن النهار

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فيما وجه وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، بأهمية التوعية بالاختبارات الوطنية الموحدة للقبول، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة، عقد لقاءات تنويرية لطلبة الصف 12 والتي تستمر حتى 26 من الشهر الحالي، موضحاً أنها شملت جميع طلبة الثانوية العامة القسم العلمي في المدارس الحكومية والخاصة الراغبين في التقديم للبعثات الداخلية والخارجية في التخصصات الطبية والهندسية للعام الدراسي.

وقال الوهيدة في تصريح صحافي، أنه سيتم عقد لقاء تنويري لأولياء الأمور يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، خلال فترتين من الساعة 4-6 مساء و6:30- 8:30 مساءً على مسرح ديوان عام الوزارة في منطقة الوزارات، داعياً الراغبين في الحضور إلى التسجيل عبر حساب وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية، مؤكدا ضرورة إرشاد الطلبة الراغبين في التقدم للتخصصات الطبية والهندسية للقبول في خطتي البعثات الداخلية والخارجية للعام الدراسي 2024/2025.

