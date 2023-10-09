«الأبحاث» أصدر «تحسين ثبات وخصوبة التربة الرملية»

وطن النهار

أصدر معهد الكويت للأبحاث العلمية عبر مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية كتابا جديدا بعنوان: «تقنية جديدة لتحسين ثبات وخصوبة التربة الرملية»؛ بهدف تسليط الضوء على جهود المعهد في تنفيذ هذا النوع من المشاريع البحثية، لاسيما وأنها تشكل خطوات مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة الإنتاج الزراعي في الكويت.

وذكرت مؤلفة الكتاب د. هناء بورزق - باحث علمي بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية - أن استخدام التكنولوجيا والبحث العلمي للتعامل مع المشكلات البيئية والزراعية مثل تراكم المخلفات الزراعية والحيوانية يعتبر أمر مهم في تحقيق الزراعة المستدامة والمحافظة على البيئة.

وأضافت د. بورزق، أن هذا الكتاب سيكون مفيدًا للمزارعين ونشطاء البيئة الذين يسعون إلى تحسين الزراعة والإسهام في حل مشكلة تراكم المخلفات الزراعية والحيوانية بشكل مستدام، خاصة وأن المعهد قد تمكن من ابتكار طريقة جديدة لإعادة تدوير نفايات المزارع العضوية إلى مركب عضوي مميز يعرف «بالبيوشار»، حيث تم استخدامه مع 3 مواد كيميائية متخصصة تساعد في تثبيت التربة.

وأشارت د. بورزق إلى أن تراكم المخلفات الحيوانية والنباتية في مرادم النفايات يعد من المشاكلات البيئية الرئيسة ليس فقط في الكويت ولكن في العالم ككل، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسة في ظاهرة الاحتباس الحراري. موضحة أن إضافة البيوشار مع المواد الكيميائية المتخصصة إلى التربة تساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال زيادة الرقعة الزراعية وبالتالي زيادة عملية البناء الضوئي التي تعتمد على استهلاك غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي، خاصة وأن غاز ثاني أكسيد الكربون يعتبر من أهم الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

