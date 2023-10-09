سويدان: لجنة «ترقيات الأساتذة» مخالفة للقانون

وطن النهار

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طالب عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. مدالله سويدان بالإسراع في تسكين المناصب الإدارية والإشرافية بكليات الهيئة.

وقال مدالله سويدان في تصريح صحافي: إن كليات الهيئة تعاني من الفراغ الإداري، وذلك بسبب تعليق لجان اختيار العمداء، مثل لجنة اختيار عميد كلية التربية الأساسية ما تسبب بتأخير أعمال اللجان بالكلية التي كانت تسهم في حل العديد من الأمور الإدارية والأكاديمية والفنية خاصة الترقيات والبعثات والتعيينات وتطوير المناهج، مشيراً إلى ان كلية التربية الأساسية التي تعد أكبر كلية بالهيئة كثافة طلابية وأكاديمية وإدارية تعاني بشكل ملاحظ من جميع أشكال الصعوبات والمعوقات التي تواجه استمرار الدراسة على النحو المطلوب.

وتساءل سويدان عن أسباب توقف أعمال اللجان بالكليات والتي من المفترض أن تبدأ أعمالها في بداية العام الدراسي لتسهم في حل المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية؟!

وفي سياق آخر، استغرب سويدان التأخر في صدور قرار تعيين عميد كلية الدراسات التجارية قبل العطلة الصيفية، وخلال اجتماع مجلس إدارة التطبيقي الماضي، على الرغم من انتهاء اللجنة المشكلة لاختيار العميد من أعمالها ورفع تقريرها إلى مدير عام التطبيقي! متسائلاً: لماذا لا يصدر قرار باسم العميد الذي تم اختياره من قبل اللجنة؟!

وجدد سويدان رفضه القاطع لوجود لجنة للتدقيق على ترقيات أساتذة كليات التطبيقي، مشيراً إلى أن تلك اللجنة مخالفة للقانون، وقد ابتدعها مجلس إدارة الهيئة، مؤكداً أن وجود مثل تلك اللجنة سيؤثر بالسلب في تشكيل أي لجان أخرى للترقيات في الكليات، لعزوف الأساتذة عن الانضمام إليها، نتيجة لشعورهم بعدم الثقة في نتائج أعمالهم باللجنة، ووجود لجنة أخرى غير قانونية للتدقيق عليهم.

وأكد سويدان أن رابطة تدريس التطبيقي ومن منطلق المسؤولية التي أولاها الأساتذة إليها، والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، فإنه يدعو أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة التدريس لاجتماع طارئ لاتخاذ القرار المناسب، وتقديم شكوى إلى الجهات المعنية، أو رفع دعوى قضائية عاجلة لإيقاف هذه اللجنة الباطلة قانونياً.

واختتم سويدان داعياً وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع إلى الوقوف على مسؤوليته، وضرورة الاسراع في تسكين المناصب القيادية بالهيئة، لافتاً إلى ان أغلب نواب المدير التطبيقي يعملون بالانابة منذ فترة طويلة، ولم يصدر قرار لتعيين نواب بالاصالة إلى الآن، مما أثر سلباً في المؤسسة بأكملها.

