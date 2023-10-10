آراء

توحيد الكلمة يعني أن يوحد المسلمون كلمتهم، ويرصوا صفوفهم، ويؤلفوا بين قلوبهم تجاه قضاياهم الكبيرة، ومبادئهم الأساسية،لإقامة كيانهم المنشود، وتحقيق الهدف الذي من أجله خلق الكون بأسره. وليتحقق ذلك الهدف تحققاً حقيقياً لا بد أن يكون توحيد الكلمة مبنياً على أساس ما اقتضته كلمة التوحيد وهي الإيمان بأنَّ الله واحدٌ في ذاته وصفاته وأفعاله، لا شريكَ له في مُلكه وتدبيره، وأنّه وحدَه المستحقّ للعبادة فلا تُصرَف لغيره. إن توحيد الكلمة وكلمة التوحيد شعار قديم، رُفع من أجل دعوة المسلمين إلى الوحدة الإسلامية منذ بزوغ الإسلام واستمر حتى يومنا هذا يردده بعض الحكام ونواب الأمة ورجال الدين، الحريصون على التقريب بين المذاهب رغم اختلافها وتنوعها، لإيمانهم الصادق بأن ما يجمع بين المسلمين من أحكام وأصول وعقائد أكثر بكثير مما يفرقهم، وأنهم جميعا يعملون تحت راية لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. من المراجع الدينية المشهورة التي أبدعت في التقريب بين المذاهب وسعت إلى تحقيق الوحدة الإسلامية ونبذ الطائفية البشعة، المرجع الديني المرحوم محمد الحسين آل كاشف الغطاء - المتوفى عام 1954- ولا سيما في كتابه القيّم «أصل الشيعة وأصولها» الذي بذل فيه مجهودا للتعريف بتاريخ التشيع والأصول المجمع عليها بين أعلام الطائفة مع ردّ الشبهات المثارة مُنزّهاً التشيع مما اتهم به من الغلو وغيره من التهم التي لا تستند إلى أي ركيزة علمية. سطر المؤلف في الطبعة الثانية من هذا الكتاب في مقدمته كلمات ذهبية تحت عنوان «كيف يتحد المسلمون؟ أو كلمة في الإصلاح لا بد منها « رأينا من المناسب ذكر مقتطفات منها، ننشرها كرسالة تحمل نصيحة لكل من يعبث في هذه الأيام بنار الفتنة الطائفية. يؤكد المؤلف رحمه الله « بأن داء المسلمين تفرقهم وتضارب بعضهم ببعض، ودواؤهم الذي لا يصلح آخرهم إلا به كما لا يصلح إلا عليه أولهم ألا وهو الاتفاق والوحدة، ومؤازرة بعضهم لبعض، ونبذ التشاحن، وطرح بواعث البغضاء والإحن والأحقاد تحت أقدامهم.. يدعون إلى تلك الوحدة المقدسة وحدة أبناء التوحيد وانضمام جميع المسلمين تحت راية لا إله إلا االله محمد رسول االله من غير فرق بين عناصرهم، ولا بين مذاهبهم... والتاريخ يحدثنا، والعيان والوجدان يشهدان لنا شهادة حق، أنه حيث تكون تلك السخائم والمآثم، فهناك فناء الأمم، وموت الهمم، وفشل العزائم..هناك الاستعباد والاستعمار، والهلكة والبوار، وتغلب الأجانب، وسيطرة العدو. أما حيث تكون الآراء مجتمعة، والأهواء مؤتلفة، والقلوب متآلفة، والأيدي مترادفة.. فهناك العز والبقاء، والعافية والنعماء، والقهر والقوة، والملك والثروة، والكرامة والسطوة، هناك يجعل الله لهم من مضائق البلاء فرجا ومن حلقات السوء مخرجا ويبدلهم العز مكان الذل والأمن مكان الخوف.. فهل من مدكر؟! اللهم هل بلغت ؟ اللهم فاشهد.

