كـل ده للمتقاعديـن!

آراء

كلمة حق يجب أن تقال بحق المؤسسة العامة للتأمينات انها لم ولن تقصر بالعمل من اجل المتقاعدين طوال هذه العقود الماضية من الزمن ولهذا اليوم الذي نحن فيه بحيث تقدم كل الرعاية والتسهيلات لأهلنا من المتقاعدين الكرام بس بنظرية من جيسك ونعايدك، وكان ولا يزال المتقاعديون في حالة من المعاناة مع نظام التأمينات بداية من بيع جزء من الراتب بعد التقاعد بفوائد كبيرة قد تصل لأكثر من فوائد البنوك التجارية هذا يأتي بعد قصقصة الراتب لكونه تقاعد عن العمل، ومع امور الحياة والغلاء الذي بات سمة شبه اسبوعية بالأسواق المحلية بكل انواعها، والتأمينات الكرام كل ما وصلها طاري زيادة لهم قالوا سوف تتأثر وقد تعجز مستقبلا ومن هذا النوع من الحوارات التي تكسر وتزعل المتقاعد الذي بات في صراع واضح مع الغلاء والتضخم المحلي والراتب التقاعدي على حاله وهناك ناس تاخذ راتبها وراتباً استثنائياً وفق المادة 80 من قانون التأمينات ومن بعدها يكون الاستثنائي حقاً للورثة الكرام والمتقاعد الحي يعاني من قلة الراتب والغلاء الفاحش بالاسواق يعني «قوت لا تموت».

ولكن بالايام الاخيرة الماضية خرج مسئول فاضل من التأمينات مبشرا ومباركا المتقاعدين الكويتيين الافاضل انه قد تم الاتفاق مع مياه الروضتين خصومات خاصة للمتقاعدين عند شرائهم لمياه الروضتين، ومالت الله خبر ما مر على اي دولة بالعالم ولم يفكر بها اي مستشار من المستشارين الذين بكل المعمورةج سوى مستشاري التأمينات وهذا يعد انجازاً كبيراً وقد يسجل في غينيس للارقام العالمية، بس السؤال هنا من وين المتقاعد يقدر يحصل على الخصم الخاص فيه من مياه الروضتين من الشركة نفسها او من الجمعيات التعاونية؟ وكم هي الممكن يحصل عليها بالخصم؟ او الكمية مفتوحة باليوم او بالشهر؟ وهل يشمل الخصم البرادات الخاصة في المياه او لا؟ وخل نعرف ليش تم شركة الروضتين التي تأسست بالكويت في عام 1980م بأمر اأيري سامي من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح لبنك الكويت الصناعي بدراسة جدوى تأسيس هذه الشركة وبعد الاطلاع على النتائج الإيجابية بدأ العمل في إنشاء الشركة لتباشر نشاطها التجاري في عام 1983م كشركة مقفلة مساهمة كويتية وكان لمؤسسة التأمينات الاجتماعية نصيب الاسد في الشركة بنسبة 70% لتصبح المالك الرسمي لشركة تعبئة مياه الروضتين هنا عرفنا اول شبب لاختيارها والسبب الثاني قد يكون من باب خوف التأمينات على صحة المتقاعدين لانه مياه الروضتين تمتاز مياه آبار الروضتين بالمياه الطبيعية النقية المستخرجة من حقل مياه الروضتين الذي يعتبر من أقدم حقول وأكبرها للمياه بالكويت وجودة المياه وتطابقها مع معايير واشتراطات منظمة الصحة العالمية للاستهلاك البشرية ونسبة المعادن والصوديوم في المياه بالاضافة ان نسبة الصوديوم القليلة في مياه الروضتين حيث تحتوي على 230 جزءاً في المليون من أملاح الصوديوم في مياه الروضتين القلوية وهنا نقول ان صحة المتقاعد مهمة لديهم كمؤسسة ولهذا نقول للمتقاعد الكريم وين تلقى احد يخاف عليك مثل التأمينات؟ ولم يفوت اموقع الاتفاقية والمبشر بها راحة المتقاعد حيث الشركة المذكورة توصل المياه للمنازل بالكويت عبر أسطول ضخم من شاحنات نقل المياه والتوصيل وتزويد العملاء بإمكانية طلب توصيل المياه أونلاين عبر الموقع الرسمي أو عن طريق إرسال رسالة على واتساب، وهنا نقول شكرا لكل من فكر وعمل ووقع على الاتفاق وبشر المتقاعدين.

والحين نقول الحمد لله على كل النعم ونخص نعمة الماي ونذكر الآية رقم 30 من سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحين «أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ» صدق الله العلي العظيم، ونبارك لكل متقاعد ومتقاعدة على الماي ونقول الفال لخصومات لكم في ونترلاند وهذي الكويت صلِّ على النبي (ص) والحين ما ظل عندي حجي إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ويزيد ويبارك لاهلنا المتقاعدين في رزقهم، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يقول: لكل من يدافع عن دودو دافع بالصح، وهنا اذكر الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» صدق الله العلي العظيم، بس لكل طريق نهاية.

