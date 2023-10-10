آراء

إن من إيجابيات التطور التكنولوجي السرعة والسهولة في تنفيذ الكثير من المعاملات الحكومية أو التجارية أو البنكية ومن تلك المعاملات التحويل المصرفي او ما يسمى بالتحويل البنكي وهو ما يقوم به البنك من إجراء يترتب عليه نقل مبلغ من حساب أحد العملاء الى حساب شخص آخر بناء على طلبه عن طريق رابط، وهذا التحويل يخضع لإجراءات ومعايير قياسية يتم تطبيقها في كل بنك على حدا لمعالجة تلك الطريقة للسداد.

وقد حدد القانون من خلال المادة الأولى من قانون الإثبات المواد المدنية والتجارية (على الدائن اثبات الالتزام، وعلى المدين اثبات التخلص منه) فهذه المادة تُلزم المحول اثبات ان تلك المبالغ المحولة عن طريق الرابط البنكي كانت على سبيل القرض مثلا او الهبة او أسباب أخرى كالبيع والشراء والشراكة التجارية، وان للمحكمة السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة ومنها اقوال الشهود او الرسائل الالكترونية بين الطرفين واستخلاص ما تراه المحكمة انه متفق مع الواقع في الدعوى، فلا يجوز قانوناً ان يثرى المدين على حساب الدائن ويحق للمحول التوجه للمحكمة وإقامة دعوى استرداد مبلغ ضد المحول اليه استناداً الى المادة 262 من القانون المدني وقاعدة الاثراء بلا سبب.

ونصيحتي للجميع في مثل هذه الحالات و للأسف مع انكار الكثير من الأشخاص لمثل تلك المساعدات المقدمة اليهم من أصدقائهم او المقربين اليهم على سبيل القرض (السلف) ان للدائن –قبل ان يقوم بذلك التحويل البنكي- ان يقوم بتدوين ذلك الدين في ورقة مكتوبة مذيلة بتوقيع المدين لاثبات ان سبب ذلك التحويل هو القرض الحسن وذلك تطبيقاً لقوله تعالى في الآية رقم 282 من سورة البقرة ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ).

