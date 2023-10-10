طيبون أم ساذجون؟!

آراء

في زمن اختلفت فيه كل المعايير وأصبح اللون الرمادي غالباً على الأشياء أصبحت كل حياتنا ومعتقداتنا وأفكارنا وحتى تربيتنا وأصولنا تسير في فلك هذا اللون الرمادي أصبح التمييز بين الصواب والخطأ صعب المنال.. حتى الفطرة السليمة لم تسلم من هذا الاتهام، فعندما تتعامل بفطرتك على الطيبة والخير يشكك الكثيرون في ذلك، ويعتقدون دائماً بأنه لا بد أن تكون لها أسبابها الخاصة التي تصب في المصلحة والفائدة من ذلك العمل وغير ذلك يكون العكس، فلا أحد يؤمن الآن بالطيبة وعمل الخير لأجل الخير مع أن رسولنا الكريم ? قال: «الخير في أمتي إلى يوم الدين»، ولكن عن أي أمة نتحدث يا سادة؟!، الأمة التي أضاعت الدين فضاعت معها الدنيا، كيف لنا أن نتعامل معاً ونحن لا نحسن النوايا ولا نحسن الظن؟!.. هناك مثل شائع يقول: «أحسن الظن حتى يثبت العكس»، ولكن لاقى الكثير من الاعتراضات والانتقادات وأصبح شبه منسيٍّ؛ خوفاً من انتظار العكس والتعرُّض للسوء؛ لذا فالأحوط من وجهة النظر هذه طبعاً هو العكس «إساءة الظن حتى يثبت العكس»، فإذا ثبت العكس فلا ضرر من ذلك، ونكون تجنبنا الوقوع في الخطأ.. للأسف هذه وجهة نظر خاطئة تماماً؛ لأنك بالفعل تعرضت لخطأ جسيم، ألا وهو ظلم الإنسان بإساءة الظن فيه، ولا تدري مردود هذا عليه وتبعاته في ما بعد؛ لذا انتشر سوء الظن بين الناس، وأصبحت الطيبة وحسن الظن مخاوف وهواجس يخشى منها.

الأصل في «الإنسان» وذلك يظهر جلياً من الكلمة نفسها هى إنسانيته، فلا يصح أن ينتمي لها دون أن يكون كذلك، الإنسان فطر على الخير وعكس ذلك فهو من أعمال الشيطان والعياذ بالله.. فالشيطان الذي يوسوس لك فتلبي طلبه يخسِّرك كثيراً من إنسانيتك؛ لذا فكرم الله علينا كبيراً، إذ إنه يأمرنا دوماً بالاستعاذة به من ذلك الشيطان ويأمرنا بفعل الخير.

«ياعيني عليكي ياطيبة».. جملة شعرية في أغنية لاقت رواجاً كبيراً لصدقها ولما تحمله من معاني أسف وحزن ومواساة للطيبة التي ظلمت كثيراً معنا ونعيش معها ولا نعلم أين نحن منها، إذا نظر الإنسان إلى نفسه وأعماله وصفاته وأخلاقياته وحاسب نفسه قبل أن يحاسب الناس فأكيد سينجح كثيراً في العثور على إنسانيته، ولكن هل هناك من إنسان حاسب نفسه على أعماله أو سأل نفسه هل هو طيب، الناس يستطيعون أن يميزوا بين الخير والشر، ولكن التمييز بين الطيبة والسذاجة صعبٌ جداً؛ لأنه للأسف مفهوم الطيبة اختلط بمفهوم البلاهة والسذاجة، لذا أصبح الناس يخشون منها حتى أنها تحولت من كلمة ثناء ومديح إلى سب وتهكم، وأصبحنا نبحث لها عن مرادف آخر خوفاً من الفهم الخطأ الذي ساد وانتشر، وأصبحنا لا نستطيع التمييز بين السذاجة والطيبة في خضم الحياة المتسارعة وغلبة المصالح وسيطرتها على العلاقات بين البشر.

يقول الأديب العالمي هيرمان هيسة: «لماذا نحن طيبون إلى هذا الحد من البلاهة؟! لماذا لم نلقَ بأنفسنا في البحيرة منذ زمن بعيد؟».. بالفعل نحن دائماً نتحدث عن أنفسنا وكأننا ضحايا، ونحن الطيبون المتساهلون في حقوقهم، المظلومون دائماً بسبب طيبتنا التي تصيبنا بالخسارة والخيبة دائماً، وكثيراً ما تجد من يشتكي من أن أكثر عيوبه هو «طيبته الزائدة»! وهذا هو قمة العبث أن تصنف الطيبة بأنها أسوأ الصفات لدى الإنسان.. أي مسخ هذا الذي وصلنا إليه.

وهل نحن بالفعل طيبون والآخرون سيئون، وهل توقعنا يوماً أن الآخرين من الممكن أن ينظروا إلينا بنفس النظرة التي ننظر بها إليهم، فتنعكس الآية فيصبحون هم الطيبين من وجهة نظرهم فتختلط المفاهيم وتختلط المشاعر الإنسانية وتتوه القيم والفضائل ونعيش الضلال نفسه ونبقى دائماً حبيسي اللون الرمادي..

أحسنوا الظن بالله وعيشوا على فطرتكم ونياتكم السليمة وافعلوا الخير من دون مقابل تجدوه.

