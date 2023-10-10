دوليه

غادر الأرجنتيني باولو ديبالا، مباراة فريقه أمام كاليارى، أول من أمس ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز روما 4-1. وشارك ديبالا أساسيا في اللقاء، إلا أنه بعد مرور حوالي 35 دقيقة، سقط على أرض الملعب متأثرا بإصابة قوية حيث ظهر، وهو يمسك بركبته اليسرى، بعد تدخل قوي مع ماتيو براتي لاعب المنافس. وبكى ديبالا أثناء خضوعه للعلاج ولدى خروجه من الملعب. وتطرق مدرب الفريق البرتغالي جوزيه مورينيو الى إصابة ديبالا في الركبة بتشاؤم، قائلاً: «أنا أتحدث مع لاعبي فريقي وباولو ليس متفائلاً وبالتالي أنا لست متفائلاً».

