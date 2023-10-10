تشافي: من العار إلغاء الهدف الثالث

دوليه

فتح تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، النار على التحكيم عقب التعادل 2-2 مع غرناطة، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «لقد سيطرنا على المباراة وكنا نستحق المزيد». وزاد: «تحدثت مع اللاعبين عن مدى عدوانية الخصم وقدرته على اللعب تحت الضغط، وبعد 30 دقيقة تلقينا هدفين». وأضاف: «كان علينا القتال، وقمنا بتغيير طريقة اللعب قليلا في الشوط الثاني، وفي النهاية كنا نستحق الفوز، فالنقطة ليست كافية».

وأشار المدير الفني لبرشلونة: «من العار إلغاء الهدف الثالث، لم يكن فيران متداخلا في الكرة، حيث كانت الكرة تسبقه». وكشف: «الحكم الرابع أخبرني في البداية أنه تم إلغاء الهدف بسبب لمس توريس الكرة، ولكن بعد ذلك تبين أن هذا التبرير خاطئ».

وعن إصابة كوندي، قال: «كوندي بخير والأمر ليس خطيرا، ودعونا نرى كيف هو حال لامين يامال الذي شعر ببعض الانزعاج». وعن استقبال هدفا بعد 17 ثانية، علق: «كان خطأنا في الخروج بالكرة، وكنا نعلم أنهم سيتقدمون بالضغط علينا، وكانت طريقة اللعب واضحة جدا، لكن الهدف المبكر أثر علينا». وأتم: «لقد خلقنا بعض الفرص وكانت كافية للحصول على النقاط الثلاث، ولعبنا بشكل جيد مثل مواجهة بورتو، لكن الاختلاف الوحيد في النتيجة».

