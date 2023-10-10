غوارديولا: كانت مباراة متقاربة

دوليه

علق بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على خسارة فريقه أمام مضيفه آرسنال 0-1، أول من أمس، على ملعب الإمارات، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة «سكاي سبورتس»: «بدأنا اللقاء بصورة جيدة وحصلنا على فرصتين أو 3 فرص، وبدورهم بدأوا الشوط الثاني بصورة جيدة وبإيقاع مميز، كانت مباراة متقاربة وسجلوا هدفًا بتسديدة غيرت اتجاهها، حققوا الانتصار ونتوجه بالتهنئة لهم». وأضاف: «حاولنا بدورنا، لكن لم يكن هناك الكثير من الفرص من الجانبين، الفريقان أبلوا البلاء الحسن في الضغط العالي، كانت مباراة متقاربة وحُسم الأمر بلقطة واحدة في النهاية وخسرنا اللقاء». وتابع: «بدا آرسنال الفريق الأفضل في 10 دقائق، ولكن كانت لنا لحظاتنا أيضًا، وبشكل عام كانت مباراة متقاربة، ولسوء الحظ لم نحسمها».

وواصل: «الآن نعاني من هزيمتين متتاليتين وأمامنا التوقف الدولي، نأمل أن يعود اللاعبون في حالة جيدة وسنواصل مرة أخرى، عانينا من مباراة صعبة أمام ولفرهامبتون، تهانينا لآرسنال، نعرف تمامًا ما نحتاج للقيام به وسنقوم به».

وأتم بالتعليق على تأثير غياب رودري للإيقاف: «هذه إحصائية لا يمكننا إنكارها، لكن وضعنا لاعبين للتحكم في المزيد من التمريرات، ومع ذلك كان آرسنال عدوانيًا في تلك المنطقة، سنعود مجددًا بصورة أقوى وسنواصل».

وفي بقية مباريات الجولة تعادل ليفربول مع برايتون 2-2، ووست هام مع نيوكاسل بالنتيجة ذاتها، وولفرهامبتون مع أستون فيلا 1-1.

