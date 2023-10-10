أرتيتا سعيد بالفوز على سيتي

دوليه

تغنى ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، بالانتصار الذي حققه فريقه على حساب مانشستر سيتي 1-0 أول من أمس. وقال أرتيتا في تصريحات عقب المباراة لشبكة «سكاي سبورتس»: «أنا فخور للغاية، كنا نعلم بأننا سنعاني وأننا بحاجة لتقديم مستوى كبير وبحاجة إلى الجماهير، شعورنا أننا حققنا انتصارا كبيرا». وأضاف: «بدأنا المباراة بالتعرض لفرصة من ركلة ركنية، ومن بعدها بدأنا في السيطرة، وفي الشوط الثاني بدأنا بصورة جيدة للغاية، كنا حاضرين وتمتعنا بالنزعة الهجومية، التغييرات ساعدتنا، والجودة التي قدمها اللاعبون في لقطة الهدف بارزة».

وتطرق إلى لقطة مخالفة كوفاسيتش في الشوط الأول، حيث قال: «شاهدت اللقطة، ولكنها جزء من الماضي الآن، ولحسن الحظ حققنا الانتصار».

وكشف أن بوكايو ساكا، لاعب الفريق اللندني، لن ينضم لمنتخب إنكلترا خلال فترة المباريات الدولية المقبلة.

