سان جرمان عاد إلى الانتصارات

دوليه

نفض باريس سان جرمان غبار خسارته الفادحة امام نيوكاسل يونايتد الانكليزي 1-4 في دوري ابطال اوروبا قبل اربعة ايام، بفوزه على مضيفه رين 3-أول ن أمس في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي التي شهدت تحقيق مرسيليا أول فوز له منذ ان تسلم تدريبه الايطالي جينارو غاتوزو اواخر الشهر الماضي اثر تغلبه على لوهافر بثلاثية نظيفة.

ورفع سان جرمان رصيده الى 15 نقطة وصعد الى المركز الثالث متخلفا بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر. واجرى مدرب سان جرمان الاسباني لويس انريكي بضعة تعديلات على تشكيلته ابرزها اشراك لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا على حساب المهاجم راندال كولو مواني. وكان فيتينيا عند حسن ظن مدربه لانه افتح التسجيل بعد مرور 32 دقيقة عندما راوغ مدافع من رين واطلق كرة قوية سكنت الزاوية، قبل ان يعزز الظهير الايمن المغربي الدولي اشرف حكيمي تقدم فريقه بعد اربع دقائق. ورد الجزائري امين غويري بتقليص الفارق لرين في مطلع الشوط الثاني (56)، لكن الكلمة الاخيرة كان لكولو مواني بعد دقيقة واحدة من نزوله بديلا لراموش (68).

وفي المباراة الثانية، حقق مرسيليا فوزا صريحا على لوهافر على ملعب فيلودروم بثلاثية نظيفة.

ورفع مرسيليا رصيده الى 12 نقطة في المركز السادس متخلفا بفارق 5 نقاط عن موناكو المتصدر.

