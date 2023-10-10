الهزيمة الثانية لنابولي

دوليه

ازداد وضع المدرب الجديد الفرنسي رودي غارسيا صعوبة بعد تلقي نابولي هزيمته الثانية توالياً بين جمهوره، بخسارته أول من أمس أمام فيورنتينا 1-3 في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي. ودخل حامل اللقب اللقاء على خلفية خسارته في منتصف الأسبوع على ملعبه «دييغو أرماندو مارادونا» أمام ريال مدريد الإسباني 2-3 في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي كان يمني النفس في أن يصالح مشجعيه بالفوز على فيورنتينا. لكن هذا الأمر لم يتحقق، ليتجمد رصيد الفريق الجنوبي عند 14 نقطة، متراجعاً الى المركز الخامس لصالح فيورنتينا بالذات بعدما كان الفريقان على المسافة ذاتها. وتخلص لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، من عقدته على أرضه أمام أتالانتا بالفوز عليه 3-2 بفضل البديل الأوروغوياني ماتياس فيسينو. وواصل روما صحوته بعد البداية الصعبة جداً، بتحقيقه فوزه الثاني توالياً والثالث في الدوري هذا الموسم وجاء على حساب مضيفه كالياري الأخير 4-1 بفضل ثنائية للوافد الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو.

