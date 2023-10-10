ليفركوزن استعاد الصدارة

دوليه

استعاد باير ليفركوزن صدارة بطولة المانيا بتحقيق فوزه السادس في 7 مباريات منذ انطلاق الموسم الحالي، وجاء على حساب جاره كولن بثلاثية نظيفة أول من امس في المرحلة السابعة، في حين حقق بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزا صريحا على فرايبورغ بالنتيجة ذاتها.

ورفع ليفركوزن الذي تعادل مرة واحدة هذا الموسم خارج ملعبه ضد بايرن ميونيخ 2-2، رصيده الى 19 نقطة ليستعيد الصدارة من شتوتغارت، مفاجأة الموسم حتى الآن، بفارق نقطة واحدة ونقطتين عن بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الثالث. وعلى ملعب «اليانز ارينا»، اكرم بايرن ميونخ وفادة فرايبورغ بثلاثية نظيفة، بينها ثنائية لجناحه الفرنسي كينغسلي كومان.

