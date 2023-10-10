كلوب: التعادل عادل

دوليه

يعتقد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن نتيجة مباراة فريقه أمام برايتون كانت عادلة.

وتعادل ليفربول مع مضيفه برايتون، بهدفين لكل فريق، أول من أمس، على ملعب فالمر، ضمن مباريات الجولة الثامنة.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة: «أنا حقا أحب ما يفعلونه (برايتون)، على أي حال، كنا أفضل قليلا اليوم، وأعتقد أنه كان بإمكاننا أن نكون أفضل، كان يجب أن نفوز بالمباراة». وأضاف: «في لحظاتنا الجيدة، لم نسجل ما يكفي، وبرايتون سبب لنا المشاكل، لكنهم لم يخلقوا الكثير». وعن ماك أليستر، قال: «أصعب ما يمكنك فعله هو ارتكاب خطأ ضد فريقك القديم، ثم العودة إلى المباراة كما فعل».

وتابع: «أعتقد أنها نتيجة عادلة، لقد حاولنا الضغط عليهم من الأمام، لكنهم تمكنوا من تجاوز ذلك، وسجلوا مرتين في مرمانا». وواصل: «لقد لعبنا في الشوط الثاني بشكل رائع، وكان بإمكاننا إنهاء المباراة، لولا فرصة غرافينبيرش التي ارتدت من العارضة».

