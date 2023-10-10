إشبيلية أقال مدربه

دوليه

دفع خوسيه لويس مينديليبار ثمن البداية السيئة لإشبيلية في الدوري الإسباني ولم تشفع له قيادته النادي الأندلسي الى لقب مسابقة «يوروبا ليغ» الموسم الماضي، بعدما أقيل من تدريب الفريق أول من أمس وفق ما أعلن الأخير. وتسلم ابن الـ62 عاماً المهمة في مارس الماضي وقاد الفريق بعدها بشهرين الى تعزيز رقمه القياسي والفوز بلقب «يوروبا ليغ» للمرة السابعة، إضافة الى تجنيبه الهبوط الى الدرجة الثانية. لكن وبعدما أنقذ نقطة التعادل 2-2 في الوقت القاتل السبت ضد رايو فايكانو، يجد إشبيلية نفسه في المركز الرابع عشر بانتصارين فقط في ثماني مباريات. ولذلك «قرر إشبيلية إعفاء خوسيه لويس مينديليبار من مهامه كمدرب للنادي بعد النتائج التي تحققت في بداية الموسم»، مضيفاً «يود النادي التوجه بالشكر للمدرب الباسكي على خدماته بعد الدور الذي أدخله تاريخ النادي من خلال الفوز بلقب يوروبا ليغ في بودابست». ورشحت وسائل الإعلام الإسبانية مدرب أتلتيك بلباو وفالنسيا السابق مارسيلينو غارسيا تولار لتسلم المهمة بعدما أقيل مؤخراً من تدريب مرسيليا الفرنسي.