قطر تطرح تذاكر كأس آسيا

دوليه

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بين 12 يناير و10 فبراير 2024، انطلاق عملية بيع تذاكر المباريات اعتباراً من اليوم.

وقال المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المنظمة حسن ربيعة الكواري خلال مؤتمر صحافي الاثنين إن «عملية بيع التذاكر ستكون إلكترونية فقط بكل مراحلها، وسيكون الحد الأدنى لسعر التذكرة الواحدة 25 ريالاً قطريا (قرابة 7 دولارات)، وسيكون هناك حزم للبيع حيث إمكانية شراء أكثر من تذكرة وفقاً لعروض ستُطرح لاحقاً». وأضاف أن «شراء التذاكر لن يكون مرتبطاً بعملية الدخول إلى دولة قطر، فالدخول يتم وفقاً للآلية الاعتيادية حيث وجوب الحصول على تأشيرة مسبقة باستثناء الجنسيات التي حددتها الدولة وعددها 95 جنسية ستكون قادرة على استخراج التأشيرة عند الوصول».

وأوضح الكواري أن البطولة ستقام على 9 ملاعب منها سبع ملاعب مونديالية «ومن بينها استاد لوسيل الذي تمت إضافته إلى ملاعب البطولة وسيستضيف حفل ومباراة الافتتاح».

من جانبه، أكد عبد العزيز المولوي رئيس قطاع التسويق والاتصال والترويج السياحي في قطر للسياحة، أن دولة قطر ومناطقها السياحية على أهبّة الاستعداد لاستقبال الجماهير من القارة خلال كأس آسيا. ونفى المولوي أن يكون هناك أي مهرجان جماهيري ثابت في مكان محدد كما حصل في كأس العالم.

