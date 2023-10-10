فيتوريا يستبعد عاشور.. ويضم كوكا

دوليه

استبعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إمام عاشور نجم الأهلي من معسكر الفراعنة، بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي بالدوري. ونقل إمام عاشور للمستشفى من أجل عمل أشعة على قدمه لتحديد حجم الإصابة خصوصا وأنه غادر اللقاء باكيا. وتم تحديد الإصابة بكدمة قوية في القدم وحاجته من 6 إلى 10 أيام للتعافي بشكل كامل.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد المصري على «فيسبوك»: «قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استبعاد إمام عاشور من المعسكر بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي وذلك بناء على التقرير الطبي للنادي الأهلي بعد التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا».

وتابع: «تقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بعد إصابة إمام عاشور لصفوف المنتخب الذي توجه للإمارات لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 من الشهر الحالي والمقررة إقامتهما على استاد هزاع بن زايد».

من جانبه، قال الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب: «حالة عمر مرموش نجم فرانكفورت مطمئنة واللاعب سيلحق بمعسكر المنتخب بصورة طبيعية ونفس الأمر ينطبق على أحمد سامي مدافع بيراميدز».

