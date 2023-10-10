الأهلي تجاوز الإسماعيلي

دوليه

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واصل الأهلي انتصاراته بتغلبه على ضيفه الإسماعيلي 3-1 أول من أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية في ختام الجولة الثالثة للدوري المصري. تقدم الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 23 للأهلي ثم أحرز حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 38، وسجل تاو الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 65 بينما سجل التوجولي ياو أنور هدف الدراويش في الدقيقة 90. ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط متقدما للمركز الخامس وله مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز الـ 11 بعدما تلقى الخسارة الثانية في ثالث مواجهاته بالدوري.

وكان الحدث الأبرز في اللقاء إصابة إمام عاشور نجم الأهلي ومغادرته باكيا بعد مرور 31 دقيقة ما أثار قلقا كبيرا بين الجميع. لكن الفحوصات أثبتت إصابته بكدمة في القدم وحاجته من 6 إلى 10 أيام للتعافي بشكل كامل.

وفي لقاء آخر تخطى بيراميدز عقبة ضيفه إنبي بهدف نظيف. سجل الكونغولي فيستون مايلي هدف اللقاء الوحيد من ضربة رأس في الدقيقة 13 وهو الهدف الأول للوافد الجديد إلى بيراميدز هذا الصيف. وألغى الحكم هدفا عن طريق الجنوب أفريقي فاخري لاكاي بداعي التسلل. ورفع بيراميدز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد إنبي عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر بعدما فشله في تحقيق أي انتصار أو تسجيل أي هدف على مدار 3 جولات.

