«الرماية» كرّم الأبطال

محلية

كرّم اتحاد الرماية أول من أمس الأبطال الحاصلين على الميداليات المتنوعة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي اختتمت أول من أمس في مدينة هانغتشو بالصين. واقيم الاحتفال في مجمع الشيخ صباح الأحمد الأولمبي بحضور عددا من المسؤولين والرماة ووسائل الاعلام.

وقال رئيس اتحاد الرماية دعيج العتيبي إن تحقيق أبطال الرماية أربع ميداليات متنوعة من أصل 11 ميدالية حصدتها البعثة الكويتية يعد إنجازا مهما يجسد تميز رماة الكويت في البطولات الكبرى. وقال العتيبي إن الاتحاد وبعد هذا الفوز اللافت سيركز في الفترة المقبلة على تأهيل أكبر عدد من الرماة إلى «أولمبياد باريس 2024» بعد تأهل الرامي خالد المضف قبل نحو شهرين، معربا عن ثقته في قدرة أبطال وبطلات الرماية لتحقيق المزيد من الانتصارات في البطولات المقبلة. وأشاد العتيبي بما حققه أبطال الكويت في الدورة وهم البطل المخضرم عبدالله الطرقي الذي أحرز ذهبية (سكيت – فردي)، وفضية (سكيت -زوجي مختلط) رفقة البطلة إيمان الشماع، والرامي طلال الطرقي الذي أحرز فضية (تراب – فردي) وفضية (تراب – فرق) مع زميليه عبد الرحمن الفيحان وخالد المضف.

وثمن الدعم السخي للقيادة السياسية للرياضيين ما مكنهم من إحراز نتائج مميزة في هذا الاستحقاق القاري منوها بدور وزير الشباب والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية في دعم لاعبي الكويت المشاركين في الدورة بمختلف الألعاب.

من جانبه، قال أمين سر الاتحاد عبيد العصيمي في تصريح للصحافيين عقب الحفل إن هذه الانجازات لم تأتِ من فراغ بل جاءت ثمرة لخطط استراتيجية من الادارة والجهازين الفني والاداري وجهود مضنية من اللاعبين. وأوضح العصيمي أن رماة وراميات الكويت تنتظرهم بطولات دولية آسيوية مهمة في الفترة المقبلة مؤهلة للأولمبياد و«سيعمل الاتحاد على إعدادهم بأفضل صورة»، مهنئاً أبطال الكويت بهذا الفوز اللافت. بدوره تقدم البطل عبدالله الطرقي بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء الاتحاد على دعمهم المتواصل لرماة المنتخب ما مكنهم من تحقيق حصيلة جيدة من الميداليات، آملاً بتحقيق إنجازات أخرى للرياضة الكويتية في الفترة المقبلة. وحضر حفل التكريم ممثل الهيئة العامة للرياضة خليفة الطراروة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرماية واللاعبين المكرمين.

