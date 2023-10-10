الظفيري يتفوق في «نيقوسيا»

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توج متسابق الراليات مشاري الظفيري بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات في فئة «الميرك 2» التي اختتمت أول من أمس بمدينة نيقوسيا في قبرص. وقال الظفيري في اتصال هاتفي مع «كونا» عقب ختام المنافسات إنه بهذا الفوز يكون قد حقق لقب البطولة للمرة الثامنة في تاريخه وللمرة السادسة مع مساعده القطري سعدون الكواري «ما يثبت جدارتنا وأحقيتنا بتسيد بطولة الراليات في المنطقة».

ولفت الظفيري الى أن الرالي الذي انطلق في السادس من أكتوبر الحالي واستمر لمدة يومين شهد منافسات قوية بين مختلف المتسابقين ال26 الذين مثلوا ست دول من مختلف قارات العالم في هذا الرالي الذي بلغت مسافته الإجمالية 670 كيلومترا أقيمت في مناطق جبلية ووعرة. وأضاف: «أهدي هذا الفوز الى القيادة السياسية والى الشعب الكويتي كافة»، مؤكداً عزمه على مواصلة تحقيق الانجازات والانتصارات ورفع علم الكويت في مختلف المحافل الاقليمية والقارية والعالمية التي يشارك بها.

