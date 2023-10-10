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الكويت إلى نصف نهائي «السلة العربية»

زيد خلف
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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

واصل الكويت حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وبلغ الدور نصف النهائي بتغلبه على دجلة الجامعة العراقي 96-74 في اللقاء الذي جمعهما امس في الدور ربع النهائي من بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة لغاية 12 اكتوبر الحالي. وكان ممثل الكويت الاخر القادسية ودع المنافسة من الدور ثمن النهائي أول من أمس بسقوطه أمام دجلة بالذات 90-94.
وقدم الابيض عرضا قويا أمام الفريق العراقي وانهى الربع الاول متقدما 24-15. وواصل الكويت سيطرته على الربع الثاني وانهاه لصالحه 51-36. واستمرت السيطرة البيضاء على مجريات الربع الثالث الذي انهاه الكويت بالتقدم 74-49، قبل أن يكمل الابيض مهمته بنجاح في الربع الأخير محققا انتصارا مستحقا بفارق 22 نقطة 96-74.


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