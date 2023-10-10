فيرستابن بطل جائزة قطر الكبرى

محلية

احتفل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن باحرازه اللقب العالمي للموسم الثالث توالياً بأفضل طريقة، وذلك من إحراز فوزه الرابع عشر لهذا الموسم بإنهائه جائزة قطر الكبرى، الجولة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في الصدارة من دون أي منافسة الأحد على حلبة لوسيل.

ودخل الهولندي السباق القطري وهو حاسم للقبه العالمي الثالث توالياً منذ سباق السرعة «سبرينت» السبت، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة هيمنته المطلقة وإحرازه انتصاره الرابع عشر للموسم، ما يجعله على بعد انتصار وحيد في السباقات الخمسة المتبقية من معادلة رقمه القياسي الذي حققه الموسم الماضي (15 فوزاً خلال موسم واحد).

وتقدم فيرستابن في نهاية السباق على ثنائي ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس، فيما جاء مواطن الأخير سائق مرسيدس جورج راسل في المركز الرابع رغم الضربة التي تعرض لها في بداية السباق بعد حادث تصادم مع زميله ومواطنه لويس هاميلتون، وسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو خامساً.

وتوج الهولندي باللقب السبت بعد انسحاب زميله المكسيكي سيرخيو بيريس نتيجة اصطدامه بالفرنسي إستيبان أوكون (ألبين).

وكان فيرستابن بحاجة الى 3 نقاط فقط ليحتفظ بلقبه، لكن بانسحاب زميله المكسيكي الذي كان السائق الوحيد القادر على منافسته حسابياً، حسم اللقب حتى قبل الوصول الى نهاية سباق السرعة الذي أنهاه ثانياً خلف المتألق بياستري.

