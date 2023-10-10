«الزوارق السريعة» إلى إيطاليا

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غادر البلاد صباح اليوم وفد منتخب الزوارق السريعة متوجها إلى إيطاليا للمشاركة في منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة 2023 لفئة «القدرة والتحمل» التي ينظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة في مدينة كومو الإيطالية . ويرأس الوفد علي الشمالي رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد والغوص الحر في النادي البحري، ويضم الوفد كلا من: محمد بركات مديرا للفريق وعبداللطيف العماني رئيسا للجهاز الفني وفهد القصير إداريا إلى جانب أربعة متسابقين، هم: بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي، وخالد كرم ومساعده عادل الشريدة.

